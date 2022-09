Suomen suurin maksuton sähköautojen latauspaikka muuttuu maksulliseksi – taustalla sähkön markkinahinnan nousu ja väärinkäytökset

Nopea sähkön hinnannousu vaikuttaa vaihtelevasti sähköautojen julkisten latauspisteiden hinnoitteluun. Osa yrityksistä on jo korottanut hintoja. Toiset seuraavat vielä tilannetta.

Pirkanmaalainen Lempäälän Ideapark on yksi niistä, joka on päättänyt muutoksista. Kauppakeskuksella on Suomen suurin maksuton julkinen sähköautojen latauspaikka 42 autolle.