Ystävyys korpin kanssa keikautti Heidi Hintikan ennakkoluulot päälaelleen – kuoleman lähettiläs toikin lohtua ja välittämistä

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Korppi on linnuksi älyn jättiläinen . Ne osaavat muun muassa käyttää työkaluja, ymmärtävät vaihdantaa ja suunnittelevat tulevaisuutta.

Korpeilla on myös kavereita, joiden kanssa ne tykkäävät liikkua, puuhailla ja leikkiä.

– Tuli tuohon navetan katolle korppi tallustelemaan. Ajattelin, että se on kuoleman lähettiläs ja yritin ajaa pois. Sitten tuumasin, että jos on kerran aika lähteä, on parempi ystävystyä tuon tyypin kanssa, kertoo laukaalainen Heidi Hintikka.