Jan Timmin ja Mikon lapsihaave tuntui mahdottomalta, kunnes lapsi tuli kotiin – Homoparien adoptiot romahtivat lakiuudistuksen myötä

Jan Timm oli Slush-messuilla parinkymmenentuhannen ihmisen keskellä, kun puhelu tuli.

Adoptiolapsi oli löytynyt.

Kolme tuntia myöhemmin hän ja hänen puolisonsa Mikko pitelivät sylissään kahdeksanviikkoista vauvaa väliaikaisten sijaisvanhempien luona. Kaksi yötä myöhemmin he hakivat lapsen kotiin.

Siinä välissä pariskunta ryntäsi kauppaan. Piti ostaa rattaat ja sänky lapselle. Ruokakaupasta he haalivat kaksi ostoskärryllistä täyteen tavaraa.

Kotona ei ollut valmiina mitään, mitä vauva tarvitsisi.

– Se oli shokkitila. Halusimme lapsen, mutta olimme varmoja, että adoptio ei koskaan onnistu meidän kohdallamme, Mikko sanoo.

Vauvan väliaikaisen sijaisperheen äiti sanoi ensimmäisellä tapaamisella, että nyt teillä on kaksi yötä aikaa nukkua.

Nukkumisesta ei tullut mitään. Tunnevyöry oli niin valtava.

Sen jälkeen kaikki muuttui.

Äitiyslaki helpotti naisparien tilannetta

Tilastokeskus julkaisi tilastoja samaa sukupuolta olevien parien adoptioista ensimmäistä kertaa viime viikolla. Tilastoista selviää, että samaa sukupuolta olevien parien adoptioiden määrä on romahtanut Suomessa. Niitä oli viime vuonna 19, mutta vielä kaksi vuotta aiemmin 127.

Samaan aikaan sateenkaariperheiden määrä jatkaa nopeaa kasvuaan.

– Romahdus johtuu äitiyslaista, joka tuli voimaan 2019, sanoo Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä.

Äitiyslain myötä naisparien ei-synnyttävä vanhempi voi tunnustaa lapsen neuvolassa ennen tämän syntymää. Aiemmin he vahvistivat vanhemmuuden adoption kautta.

Perheen sisäiset adoptiot olivat Jämsän mukaan aiemmin samaa sukupuolta olevien vanhempien yleisimpiä adoptioita. Valtaosan niistä ovat tehneet naisparit.

Samaa sukupuolta olevat parit ovat tehneet vain muutamia perheen ulkopuolisia adoptioita.

Jämsä huomauttaa, että tilastot kertovat parien oikeudellisesta sukupuolesta, mutta monissa sateenkaariperheissä ainakin yksi vanhemmista kuuluu sukupuolivähemmistöön. Niitä ovat kaikki muut paitsi cis-ihmiset eli syntymässä määriteltyyn sukupuoleen identifioituvat henkilöt.

– Cis-sukupuolisille miespareille lapsen saaminen varsinkin ydinperheenä eli ilman muita vanhempia on melko rajoitettua. Perheen ulkopuolinen adoptio on yksi mahdollisuus, mutta vieraslapsiadoptioita on koko maassa todella vähän, Jämsä sanoo.

Miespareista ja itsellisistä miehistä tulee hänen mukaansa vanhempia useimmiten apilaperheissä tai kumppanuusvanhemmuuden kautta. Apilaperheessä lapsella on useampi kuin kaksi vanhempaa.

Tyypillisin malli on naisparin ja itsellisen miehen perhe, jossa lapsi asuu vuorotellen kahdessa kodissa. He jakavat vanhemmuutta suunnitelmallisesti alusta alkaen.

– Sateenkaariperheissä tämä on yleistä. Lapsella on kolme tai neljä vanhempaa alusta lähtien, Jämsä kertoo.

Parisuhde vahvistui adoptioneuvonnassa

Jan Timm ja Mikko ovat Suomen ensimmäinen samaa sukupuolta oleva pariskunta, joka on adoptoinut lapsen perheen ulkopuolelta. Nyt kolmevuotias poika tuli heidän elämäänsä marraskuussa 2019.

Pariskunta esiintyy jutussa vain etunimillä, koska haluavat suojella perheensä ja lapsensa yksityisyyttä.

Lapsen tuloa edelsi pitkä prosessi.

Pariskunta otti yhteyttä adoptioviranomaisiin pian sen jälkeen, kun eduskunta hyväksyi tasa-arvoisen avioliittolain vuonna 2014. Sen myötä samaa sukupuolta olevat parit pystyivät adoptoimaan lapsia perheen ulkopuolelta maaliskuusta 2017 alkaen.

Ensin pariskunta jonotti reippaat puoli vuotta. Sitä seurasi yli vuoden mittainen adoptioneuvonta.

Oikeastaan se oli pariskunnan mielestä enemmän parisuhdeterapiaa kuin neuvontaa. Sen aikana käsiteltiin lapsuus, perhesuhteet, ystävyyssuhteet, parisuhde ja lapsitoiveet.

– Kävimme keskusteluja, joita ei välttämättä parisuhteessa tule käytyä koskaan. Se edisti syvää luottamusta toisiimme ja vahvisti suhdettamme, Jan Timm sanoo.

Visuaalisesti raaka lääkäriluento ahdisti

Adoptioprosessiin kuului myös kahdeksantuntinen lääkäriluento. Sen aikana heille esiteltiin kuvien kera lukuisia sairauksia, joita lapsi voi saada. Sitten pariskunnan piti täyttää kahdeksansivuinen lomake siitä, miten vammaisen lapsen he voisivat hyväksyä.

Se ahdisti Jan Timmiä.

– Se oli raskasta, visuaalista ja raakaa. Jos tämä esitettäisiin 16-vuotiaille suomalaisille peruskoulussa, kukaan ei enää tekisi lapsia vahingossakaan, hän kuvaa.

Sosiaalityöntekijät suhtautuivat heihin kuin kehen tahansa adoptiota hakevaan pariskuntaan. Miesparia ei kohdeltu erikoistapauksena. Siltä se ainakin tuntui.

Jan Timm on tosin jälkikäteen pohtinut erästä sosiaalityöntekijän kommenttia.

Tämä kysyi, haluatteko te kaksi miestä tosissaan lapsen, hän muistelee.

– Tuntui siltä, että he kysyivät sitä, koska olemme kaksi miestä. Toisaalta ehkä sama kysymys esitetään kaikille adoptiota hakeville samalla tavalla.

Lainsäädäntö ja kulttuuriset odotukset muuttuvat

Samaa sukupuolta olevien vanhempien määrä on kasvanut tasaisesti parinkymmenen vuoden ajan. Heidän perheitään oli Tilastokeskuksen lukujen mukaan vuonna 2020 noin 900.

Taustalla vaikuttavat lainsäädännölliset tekijät, joiden ansiosta yhä useampi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluva voi hankkia lapsia.

Samaa sukupuolta olevat parit ovat voineet adoptoida perheen sisäisesti vuodesta 2009. Myöhemmin tasa-arvoinen avioliittolaki mahdollisti perheen ulkopuoliset adoptiot.

Myös kulttuuri on muuttunut.

– Vanhemmuutta pidetään nykyään mahdollisena myös sateenkaari-ihmisille. Kulttuuriset odotuksetkin alkavat näkyä erityisesti naisparien kohdalla. Sukulaiset saattavat nykyään kysellä heiltä, milloin teille tulee lapsia, Jämsä sanoo.

Tilasto ei kerro koko totuutta, sillä se näyttää vain avioparien ja rekisteröidyssä parisuhteessa elävien samaa sukupuolta olevien vanhempien tiedot. Viime vuosina mukaan ovat tulleet myös avoliitossa elävät naisparit, joista toinen on lapsen biologinen ja toinen vahvistettu äiti.

Luvusta puuttuvat esimerkiksi samaa sukupuolta olevat avoparit, apilaperheet, kumppanuusvanhemmat ja erilaiset uusperheet. Siinä eivät näy myöskään eri sukupuolta olevien parien perheet, joissa yksi tai useampi vanhemmista on esimerkiksi biseksuaalinen tai kuuluu sukupuolivähemmistöön.

– Tilastoissa näkyy pieni osuus sateenkaariperheistä, mutta luvun kehittyminen kertoo määrän kasvusta, Jämsä toteaa.

Lapsitoive joutui vuoristorataan

Samaa sukupuolta olevat parit eivät saaneet adoptoida, kun Jan Timm ja Mikko alkoivat seurustella 18 vuotta sitten.

– Tiesin, että haluan lapsen ennen kuin tiesin, että olen homo. Koko maailmankuvani muuttui teininä, kun tajusin, ettei lapsen saaminen ole mahdollista. Tunne on haikea, kun haluat jotain, mutta tiedät, että se ei ole mahdollista, Jan Timm sanoo.

Vuosia myöhemmin alkoi puhe tasa-arvoisesta avioliittolaista. Kansalaisaloite eteni eduskuntaan, joka hyväksyi sen. Pariskunnan lapsihaaveet voimistuivat. Sitten tuli muutosta vastustava kansalaisaloite. Sekin eteni eduskunnan käsittelyyn, mutta ei laiksi asti.

Se oli vuoristorataa. Välillä lapsen saanti tuntui mahdolliselta, toisinaan mahdottomalta.

Jan Timm istui eduskunnan lehterillä, kun päättäjät käsittelivät jälkimmäistä aloitetta. Monet kommentit tuntuivat ala-arvoisilta.

– Sitten prosessi onnistui. Siitä syntyi valtava ilo, Jan Timm kuvaa.

Kansainvälisiä adoptioita yhä harvemmin

Myös eri sukupuolta olevien vanhempien adoptiot ovat vähentyneet jo pitkän aikaa. Vuosittainen määrä on lähes puolittunut vuosikymmenessä.

Isoin syy löytyy kansainvälisten adoptioiden vähenemisestä.

– Monissa kohdemaissa lastensuojelun tilanne on parantunut niin paljon, että lapsia annetaan adoptioon entistä vähemmän. Silloinkin, jos lapsi etsii uutta kotia, hän löytää sen entistä useammin omasta kotimaastaan, Adoptioperheet ry:n toiminnanjohtaja Jenny Nyman sanoo.

Myös koronapandemia on vähentänyt adoptiomäärää. Varsinkin ensimmäisenä koronavuonna ulkomailta tuli erittäin vähän lapsia Suomeen, koska koronatoimet sulkivat maan rajoja ja tuomioistuimia, jotka päättävät asiasta.

Lisäksi hakijoiden määrä on Nymanin mukaan vähentynyt.

– Siihen vaikuttavat esimerkiksi lapsettomuushoitojen kehittyminen, vapaaehtoisen lapsettomuuden lisääntyminen ja muutenkin samat tekijät kuin perheen lisäyksen suunnitteluun ja syntyvyyteen.

Adoption hakijoiden määrää saattaa hänen mukaansa laskea myös mielikuva siitä, että adoptio on pitkä ja hankala prosessi.

Isä pääsi salaiseen kerhoon

Mikon ja Jan Timmin kolme viime vuotta ovat olleet täynnä unettomia öitä, iloa lapsen ensiaskelista ja raivostuttavia hetkiä uhmaikäisen taaperon kanssa.

– Se on ihan mahtavaa ja aivan hirveää. Se on täyttä tunnevyöryä, Mikko kuvaa.

Hänestä tuntuu, että hän on päässyt sisään salaiseen kerhoon, johon kuuluvat kaikki vanhemmat. Heitä yhdistävät samat ongelmat, ilot ja surut.

– Sateenkaariarkemme on ihan samanlaista kuin muidenkin perheiden arki, hän sanoo.

Lisää aiheesta:

Adoptio teki Sundbergeista perheen