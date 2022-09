Puuta riittäisi korjattavaksi, mutta koneyrittäjälle se ei tahdo nyt kannattaa

Inflaatio on kiihtynyt alalla 20 prosenttiin. Kyselyn mukaan useimmat metsäkone- ja maarakennusyrittäjät ovat saaneet siirrettyä hintoihin keskimäärin vain noin 70 prosenttia hintojen noususta. Varsinkin metsäkoneyritysten maksuvalmius on heikko, ja ne toimivat ohuella kassalla.

– Töitä on hyvin ja meillä on oikeastaan kiire. Ongelma on se, että me ei tahdota saada toiminnasta tarpeeksi kannattavaa, niin että se olisi järkevää, luonnehtii laukaalainen puunkorjuuyrittäjä Samu-Petteri Ulmanen.