Rakkautta, petturuutta ja tasa-arvottomuutta – Suruttomat-musikaalissa naisen markka on vielä miehen

Musikaalin juuri on Minna Canthin vuonna 1885 julkaistussa näytelmässä Työmiehen vaimo. Sirkku Peltola käsikirjoitti ja ohjasi näytelmästä musikaaliversion Tampereen Työväen Teatterille vuonna 2004. Peltolan puoliso Heikki Salo kirjoitti tekstit lukuisiin lauluihin.

Jukka Keinonen ohjasi myös Jyväskylän kaupunginteatterin edellisen menestysmusikaalin The Addams Family.

Jos on maailma muuttunut 1800-luvun lopusta, niin on se muuttunut parissakymmenessä vuodessa Tampereen Suruttomien kantaesityksen jälkeen.

– Hirveitä myllerryksiä vajaassa kahdessakymmenessä vuodessa. Tasa-arvoinen avioliittolakiuudistus viisi vuotta sitten, Me Too -liike, Black Lives Matter -liike maailmalla, kaikenlaista, Keinonen listaa.

Jaana Pesosen mukaan Suomessa on silti tänä päivänäkin töitä Minna Canthin kaltaiselle maailman parantajalle, sillä tasa-arvon rakentuminen on vielä kesken.

– Taidehan on mahtava vaikuttamisen väline ja aina on tilaa sellaisille, joilla on sanottavaa ja väline hallussa.