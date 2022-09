Historian kallein sarja Mahtisormukset alkaa, ja siihen kohdistuu valtavat odotukset – tuottaja Ylelle: "Jos teksti ei toimi, lopputulos on arvoton"

Jos ennätyskallis Mahtisormukset on floppi, voi Amazonin suoratoistopalvelun tulevaisuus olla uhattuna. Samaan aikaan internet pursuaa sekä juonispekulaatioita että kritiikkiä näyttelijävalinnoista. Miljoonilla on omat toiveensa siitä, millainen sarjan pitäisi olla.

Vaikutteet Kalevalasta lisäävät toden tuntua

Suoratoistosodat

On helppo ymmärtää, miksi ajatus suursarjasta viehätti Amazonia. Vaikka yrityksen omistaja Jeff Bezos on tiettävästi Tolkien-fani, on uusi tv-sarja myös sijoitus, jolla Amazon tavoittelee uusia tilaajia omaan suoratoistopalveluunsa Prime Videoon. Mahtisormukset on suora haastaja Netflixin Stranger Thingsille ja HBO:n Game of Thrones -maailmalle, jotka molemmat palasivat ruutuihin tänä kesänä.