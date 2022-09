Herätys: Kokaiinin käyttö ennätyslukemissa Etelä-Suomessa | Heikko euro vauhdittaa inflaatiota | Biden näkee sisäisen uhan

Kokaiinin käyttö nousi ennätyslukemiin pk-seudulla – syrjäytti tilastoa hallinneen amfetamiinin

Kokaiinin käyttö on selvässä kasvussa Etelä-Suomessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen jätevesitutkimuksen mukaan pääkaupunkiseudulla kokaiinia käytetään paikoin jo enemmän kuin amfetamiinia, jota on perinteisesti pidetty merkittävänä koko maan huumetilanteen peilinä.

Ennätysheikko euro ruoskii inflaatiota lisälaukalle – tuontihinnat nousevat, kaukomatkailu kallistuu

Ennätysalhaiseen arvoon pudonnut euro vauhdittaa inflaatiota ja tietää kuluttajille kallistuvia hintoja. Euron arvo on vajonnut alhaisimpaan arvoonsa 20 vuoteen.

Biden pitää maansa perusarvoja uhattuna sisältäpäin

Pohjoistuuli viilentää poutapäivää

Pilvisyys on päivällä vaihtelevaa, päivä on kuitenkin poutainen. Aurinkoisinta on maan lounaisosassa.