Oletko kuullut korpin puhuvan? Pyhtäällä asuva Kostiina toivottaa huomenta selvällä suomen kielellä

Pyhtään lintuhoitola on luonnonvaraisten lintujen hoitola, jonka pääsääntöinen tehtävä on kuntouttaa loukkaantuneet linnut ja vapauttaa ne takaisin luontoon. Vakioasukkaitakin on, kuten tanssiva Piippa-kurki ja puhuva Kostiina-korppi.

Kostiina muutti Pyhtään lintuhoitolaan vuonna 2005. Riihimäkeläismies kertoi hoitolan väelle löytäneensä orvon ja nälkiintyneen korpinpoikasen metsästä ja kasvattaneensa sen kotonaan.

Villieläinten pitäminen kotona on kuitenkin laitonta, eikä kesyyntyneen linnun vapauttaminen luontoon onnistunut, joten eläinlääkärin määräyksestä nuori korppi siirrettiin lintuhoitolaan.

Hoitolan väen iloksi Kostiinaksi ristitty korppi osoittautui puheliaaksi tapaukseksi.

– Nykyään Kostiina sanoo usein “huomenta”, mutta on se sanonut myös “Maikku” naisen ja miehen äänellä. Minunkin nimeä se on tavoitellut, kertoo Pyhtään Lintuhoitolan Arto Hokkanen.

Lintuhoitolaan saapuu vuosittain 300–400 hoitoa tarvitsevaa lintua. Niiden joukossa on myös harvinaisempia ja erittäin uhanalaisia lajeja.

– Näistä muutamista kesyistä linnuista huolimatta tärkein työ tässä on se, että mahdollisimman moni lintu saadaan palautettua takaisin luontoon, Hokkanen muistuttaa.

Kostiina-korpin lisäksi vakioasukkaina hoitolassa majailee syntyjään siipirikko joutsen ja Hokkaseen kovasti kiintynyt Piippa-kurki.

Tanssahteleva Piippa nauttii huomiosta. Kuva: Mikko Pienipaavola / Yle

Laki velvoittaa auttamaan pulaan joutunutta eläintä

Lain mukaan sairasta, vahingoittunutta tai muuten avuttomassa tilassa olevaa luonnonvaraista eläintä tulee pyrkiä auttamaan. Luonnonvaraisten eläinten hoitopaikat tarjoavat vaadittavat puitteet.

Suomessa on vain kaksi luonnonvaraisille linnuille tarkoitettua hoitolaa. Pyhtään Lintuhoitolan tehtäviin kuuluu keskeisesti myös ympäristökasvatus ja puhelimitse tapahtuva neuvontatyö, jota tehdään päivystysluonteisesti.

Lintuhoitolan ulkotarhat ovat avoinna yleisölle, ja lintuja voi käydä vapaasti katsomassa.

