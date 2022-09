Kansallisteatterin peruskorjauksissa päästiin harjakaisiin asti – tältä uusituissa tiloissa näyttää

Ongelmat varjostaneet projektia

Vuonna 2012 alkaneessa projektissa on ollut mutkia matkassa.

Mika Myllyaho on hoitanut Kansallisteatterin peruskorjausprojektia käytännössä koko 2012 alkaneen pääjohtajakautensa ajan.

Pääjohtajasta kuulee, että projekti on ollut pitkä ja raskas.

– 30-luvun rakennuksessa, mikä nyt säästyy, siinä on jouduttu luopumaan monista toiveista. Siinä meni ihan 3 000 neliötä tilaa. Se on hirveä määrä. Vuoden päästä tiedetään enemmän, mitä menetettiin.

Kompromisseista huolimatta Myllyaho on sitä mieltä, että remontin valmistuttua tarjolla on entistä parempaa niin yleisölle kuin työntekijöille. Kävijöille uutta ovat muun muassa yläkertaan avautuva uusi Taivassali sekä kahvila, josta avautuu näkymä puistoon. Työntekijöille Myllyaho lupaa puolestaan kauttaaltaan parempia työolosuhteita.

“Äänestä on huomannut, ettei kaikki ole ollut kondiksessa”

– Kyllä täällä on selkeitä puutteita ollut. Aika on ajanut ohi, Tuominen toteaa.

Tuominen on saanut huomata, että vanhimmilta osiltaan 150-vuotias rakennus on vaikuttanut näyttelijöiden käytännön työhön.

– Ihan terveydellisiäkin juttuja – millainen ilma siellä on, ja mitä myrkkyjä siellä leijailee. Sen on huomannut ihan jo äänestä, ettei kaikki ole ollut kondiksessa. Se ikiaikainen pöly, jota ei siivoamalla pois saa, äänityöläisenä sen huomaa.

Näyttelijä Timo Tuominen on tyytyväinen muun muassa siitä, että Kansallisteatterin sisäilma paranee peruskorjauksen myötä.

Yleisö ja näyttelijät kohtasivat silloin, kun ei pitänyt

Peruskorjauksen yhteydessä muun muassa pintoja ja tekniikkaa on pantu kokonaan uusiksi. Asbesti on poistettu, sitäkin siellä on ollut.