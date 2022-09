Savonlinnan Talvisalon koulu on Vuoden koulu 2022 – rehtori: "Jokainen sukupolvi on entistä fiksumpia ja hienompia ihmisiä"

Savonlinnan Talvisalon koulu on valittu Vuoden kouluksi 2022.

– Päällimmäisenä on semmonen suuri ilo työyhteisön ja hienojen oppilaiden ja heidän vanhempien puolesta. Ollaan me ehkä tehty jotain oikein.

– Olen hirveän hämmentynyt ja otettu nähdessäni, että jokainen sukupolvi on entistä fiksumpia ja hienompia ihmisiä.

– On todella haastavaa ja kuormittavaa olla nuori tällä hetkellä. Kyllä kaikki tuki on tarpeen. Maailma oli yksinkertaisempi 80-luvulla, kun minä olin näiden nuorten ikäinen.

Häirintätapaukset otetaan hyvin vakavasti

Samaan aikaan Savonlinnan kaupunki on ollut otsikoissa yläkouluikäisten aiheuttaman häirinnän takia. Nämä tapaukset on rehtori Tuomo Nurmelan mukaan otettu hyvin vakavasti myös Talvisalossa.

– Itsetutkiskelua ja peiliin katsomista on harrastettu ja pyritty arvioimaan, mistä tämä johtuu ja mitä voitaisiin tehdä. Mutta emme halua kouluna jäädä puolustelemaan tai selittelemään, vaan haluamme etsiä ratkaisuja.

Nurmelan mukaan kyse on koko Savonlinna-yhteisön asiasta, jota varmasti jokainen koulutoimija on omalta osaltaan pohtinut viime aikoina.

– Kyllä tätä asiaa työstetään meilläkin laajalla rintamalla. Tärkeää on vuorovaikutus ympäröivään yhteisöön ja myös koulun ja vanhempien välisen yhteistyön syventäminen. Ja asioiden läpikäynti lasten ja nuorten kanssa on keskeistä tässä asiassa.

- 5. – 9.-luokilla on mahdollisuus musiikkipainotteiseen opiskeluun

Koko koulu pitkästä aikaa saman katon alle

Vuoden koulu -tunnustus luovutetaan Talvisalon koululle Savonlinnan liikuntahallilla perjantaina 2. syyskuuta järjestettävässä tilaisuudessa. Juhlalliseen tilaisuuteen on kutsuttu koko koulun väki.

– Tämä on meille hieno tilaisuus, nyt ollaan koko koulu pitkästä aikaa saman katon alla. Luvassa on kiva yhteisöllinen hetki, joka on varmasti ikimuistoinen, Nurmela sanoo.