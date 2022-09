Addiktiosta toipuvat nuoret perustivat kohtaamispaikan, joka on auttanut monia eroon huumeista – nyt rahoitus uhkaa loppua: "Ilman tätä mä olisin yksin"

Homebase on addiktien itsensä perustama päihteetön kohtaamispaikka Lahden keskustassa. THL:n mukaan tämä on Suomessa ainutlaatuista. Toiminnan rahoitus päättyy joulukuussa ja jatko on vielä epävarmaa.

Päihteidenkäytöstä toipuvien kohtaamispaikka on monille ainoa turvasatama.