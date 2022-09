Puolukkasato on tänä syksynä keskimääräistä runsaampi – "Marjat alkavat olla pikkuhiljaa valmiita poimittavaksi"

Puolukkasadon määrä on tänä syksynä keskimääräistä suurempi. Kukkia oli alkukesästä runsaasti ja pölytys onnistui hyvin, kertoo Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Rainer Peltola . Heinä- ja elokuun helteet eivät haitanneet puolukan kypsymistä, sillä puolukka on kuivien ja paahteisten paikkojen kasvi. Syksyn nopeasti laskevasta lämpötilastakaan puolukka ei ota nokkiinsa.

Puolukkasato kypsyy tasaisesti ympäri Suomen

"Ensimmäisiä puolukkaämpäreitä näkyy jo"

– Poimijoiden etsiminen metsistä on pelastuslaitoksille ihan peruskauraa, mutta etsiminen helpottuu, jos eksyneellä on kännykkä mukana, Peltola muistuttaa.

Puolukan poimintakelpoisesta sadosta poimitaan eteläisessä Suomessa vuosittain noin kolmasosa ja pohjoisessa vähemmän. Poimintakelpoista marjaa on se osa sadosta, joka on kohtuullisen helposti otettavissa, eli marjaa on tiheässä ja se on lähellä tietä.