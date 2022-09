Linja-autonkuljettajista on huutava pula ja vuoroja jää ajamatta – töitä olisi sadoille ammattilaisille

Pula kuljettajista on johtanut muun muassa bussivuorojen perumiseen. Porilaisen Satu Jäkärän 9-vuotias tyttärenpoika odotti maanantaina bussia puoli tuntia turhaan, kun vuoron peruuntumisesta ei ollut tietoa. Lopulta poika pääsi koulusta kotiin isoisänsä kyydissä. Kuva: Jere Sanaksenaho / Yle

Linja-auton kuljettajista on valtava pula. Se on johtanut päivittäin myös bussivuorojen perumiseen.

Porilainen Onnibussin asiakas Satu Jäkärä kertoo, että hänen yhdeksänvuotias tyttärenpoikansa sai karvaasti kokea, mitä kuljettajapula saa aikaan. Lapsi oli odottanut alkuviikosta bussia, joka ei koskaan tullutkaan.

– Kolmasluokkalainen odotti luvialaisella pysäkillä yli puoli tuntia bussia. Emme aluksi tajunneet, että sama bussi ei tule seuraavanakaan päivänä.

Jäkärä kertoo saaneensa Instagramin kautta linkin Onnibussin sivuille, jossa kerrottiin peruuntuneista vuoroista ja kuljettajapulasta.

– Joka aamu joudumme netistä selvittämään, kulkeeko bussi vai ei. Joinakin aamuina lapsi joutuu menemään Luvialle yöksi, koska kyytiä ei saa. Minä olen aina tarvittaessa valmiina hakemaan häntä.

Porilaisen Satu Jäkärän tyttärenpoika on joutunut kokemaan, miltä tuntuu bussivuorojen peruuntuminen kuljettajapulan vuoksi. Kuva: Jere Sanaksenaho / Yle

Onnibus ei löydä kuljettajia millään ilveellä

Satakunnan Liikenteen ja Onnibusin toimitusjohtaja Lauri Helke tuntee nahoissaan, mitä seuraa, kun kuljettajia ei kerta kaikkiaan löydy mistään.

– Joudumme perumaan bussivuoroja koko ajan. Liikenne on palautunut koronasta, mutta meillä ei ole kuljettajia ajamaan lisääntyneitä vuoroja. Valtakunnallisesti voisimme palkata 30 kuljettajaa, mutta jo 15 kuljettajaakin auttaisi ensihätään, eikä vuoroja tarvitsisi perua.

Helken mukaan linja-autovuoroja voitaisiin jopa lisätä, mikäli kuljettajia olisi. Tilanne on aivan uusi.

– Olen ollut Onnibussilla 11 vuotta, enkä koskaan ole törmännyt tällaiseen. Alussa rekrytoitiin heti 70 kuljettajaa ja sen jälkeenkin on palkattu useita. Aina on löytynyt. On ennennäkemätöntä, että kuljettajien työmarkkina on kokonaan kuiva.

Laajasti Etelä-Suomessa liikennöivä Vainion Liikenne ei ole joutunut perumaan vuoroja.

Toimitusjohtaja Matti Vainion mukaan tällä hetkellä työvoimasta ei ole pulaa, mutta tulevaisuudessa ongelma on tulossa eteen, jos nuoria ei saada houkuteltua alalle.

Suomeen tarvittaisiin satoja kuljettajia

Linja-autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilä sanoo suoraan, että Suomeen tarvittaisiin välittömästi satoja linja-autonkuljettajia.

– Satoja työpaikkoja on akuutisti heti avoinna. Tekemistä riittää niin isommissa kaupungeissa kuin pienemmilläkin paikkakunnilla. Alueellisesta näkökulmasta tämä on myös tasa-arvokysymys, kuljettajista on pulaa joka puolella maata.

Korona-aika pahensi kuljettajapulaa. Kuten muissakin palvelualan ammateissa, kokeneita tekijöitä vaihtoi alaa tai jäi eläkkeelle.

– Meillähän on pitkään ollut se tilanne, että kuljettajat ovat keski-iältään siellä työuran loppupuolella. Eläkkeelle on jo vuosia jäänyt enemmän kuljettajia kuin on saatu uusia tilalle. Koulutuspolut ovat kunnossa, mutta pätevyys pitää hankkia ennen kuin alalle voi työllistyä.

Linja-autonkuljettajaopintojen kouluttaja Jouko Harju toivoo, että nuoria saataisiin jollain keinolla houkuteltua alalle. Kuva: Arttu Kuivanen / Yle

Työtehoseura kouluttaa kuljettajia – lisää nuoria kaivataan

Uusia linja-autonkuljettajia kouluttaa muun muassa Työtehoseura Turussa. Linja-autonkuljettajaopintojen opettaja Jouko Harju kertoo, että hakijoita kaivataan lisää.

– Hakijapula on kova. Ilmeisesti linja-autonkuljettaja ei ihmisten mielissä ole se seksikkäin ammatti. Palkka on hyvä ja työ on kuitenkin melko leppoisaa. Tottakai aikataulupaineet ovat kovat, mutta niistäkin selviää.

Myös Harju manaa koronan vaikutuksia alaan. Koronan myötä tilausajot loppuivat kuin seinään, ja moni kuljettaja vaihtoi alaa.

– Koronan jälkeen tilausajobisnes räjähti käsiin. Kaikki linja-autoyritykset haluavat valmiita kuljettajia samantien.

Harju toivoo, että keksittäisiin joku porkkana, jolla erityisesti nuoria saataisiin alalle nopeasti.

– Juuri olimme yhdessä tapahtumassa kertomassa ammatista nuorille ja silloin tuntui, että kovasti oli kiinnostusta. Mutta kun pitäisi oikeasti hakea opiskelemaan, tulee monelle rimakauhu. Ehkä mielikuvien päivittäminen auttaisi: ammatti on hyvä eikä työ ole superraskasta.

