Venäjänopettaja muistuttaa: Kieli ei ole syyllinen mihinkään – nyt pitää nähdä sodan yli, tulevaisuuden osaamistarpeisiin

Venäjänopettajat niin perusopetuksen kouluissa kuin kansalais- ja työväenopistoissa tai yliopistoissa seuraavat jännittyneinä, millaisia vaikutuksia Venäjän hyökkäyssodalla on haluun opiskella venäjän kieltä.

Selviä merkkejä venäjän vetovoiman katoamisesta ei vielä ole olemassa. Jopa uutta innostustakin on paikoin havaittu, mutta silti opettajilla on huoli asiasta.

Kieli on pitkäaikainen investointi

– Jos ekaluokkalainen nyt aloittaa kielen, hän on vasta joskus 15 vuoden päästä työelämässä. Tai jos lukiolainen aloittaa kielen opinnot nyt, hän on työelämässä noin kahdeksan vuoden päästä.

Venäjän ja englannin opettaja Anne Lindholm turkulaisesta Puolalan koulusta pohtii, mikä merkitys kielitaidolla on yhteiskunnan tai kulttuurin ymmärtämiselle.

Suomessa asuvista ulkomaan kansalaisista toiseksi eniten on venäläisiä (siirryt toiseen palveluun) . Venäjän kielellä on käyttöarvoa Venäjän ulkopuolellakin.

– Esimerkiksi Georgiassa, Kazakstanissa, Armeniassa ja Uzbekistanissa. Baltian maissa on suuri venäläisvähemmistö. Myös ukrainalaisista aika moni on äidinkieleltään venäjänkielinen, Anne Lindholm sanoo.

Kauppatieteilijät kaikkosivat yliopiston venäjän tunneilta

Turun yliopistossa on huomattu, että kauppakorkean puolella kiinnostus aloittaa venäjän kielen opiskelu tutkintoon kuuluvana kieliopintona on laskenut tänä syksynä merkittävästi. Myös jatkavilla kursseilla opiskelijoita on nyt vähemmän.