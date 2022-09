Itä-Suomen yliopiston selvitys puoltaa opintolainahyvityksen kokeilua – sadat korkeakouluopiskelijat olivat kiinnostuneita mahdollisuudesta

– Kokeilumalli on toteuttamiskelpoinen. Mutta vasta sitten, kun siitä on arviointi- ja tutkimustietoa, tiedämme, että toimiiko se, sanoo tutkimusjohtaja Petri Kahila .

– Malli on Norjan puolella toiminut erittäin hyvin. Opintolainan hyvitys on lisännyt muuttoa erityistukialueelle, ja sinne on saatu lisää osaavaa työvoimaa, hän kertoo.