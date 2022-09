"Sekään, joka kohta 4 vuotta on miltei joka päivä kuullut tästä jotakin uutta ja jonka siitä syystä pitäisi jo olla turtunut, ei kuitenkaan saata siitä yhäti olla tyrmistymättä – kuulin eilispäivänä jälleen paikallakäyneen järkyttävän kuvauksen oloista eräässä keskitysleirissä -; miten onkaan maailma, kun kaikki tulee julki, oleva järkyttynyt sodan päätyttyä. Kostonajatus on oleva yhtenä tärkeänä tekijänä rauhaa solmittaessa ja pelättävä on, että Suomikin on saava siitä tuntemusta."