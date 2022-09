Panttivanki Jarmo Laine uhattiin teloittaa, ja se tuli uniin vasta vuosien kuluttua – laki estää monia rauhanturvaajia saamasta apua traumoihinsa

Sarajevo tuli uniin

Ruumiinvammoihin saa apua, mielen ei

Psyykkisten oireiden hoidossa sen sijaan riittäisi parannettavaa. Monella on myös korkea kynnys hakeutua hoitoon. Suomessa on arvion mukaan jopa 50 000 rauhanturvatehtävissä ollutta. Tutkimuksen mukaan jopa runsas viidesosa rauhanturvatehtävissä palvelleista koki operaation aiheuttaneen stressioireita kotiutumisen jälkeen.

– Tukijärjestelmää on kehitetty paljon, mutta se on yhä hajanainen ja rauhanturvaajien on vaikea saada siitä tietoa. Tukijärjestelmän kehittäminen riippuu poliittisista linjauksista ja niihin liittyvästä rahoituksesta, Kuntoutussäätiön johtaja Riikka Shemeikka sanoo.

Uutistulva herättää muistot

Esimerkiksi uutiskuvat kriisialueilta saattavat laukaista jälkistressin pitkänkin ajan jälkeen. Niin on käynyt nytkin, kun Venäjän hyökkäystä Ukrainaan on seurattu yli puoli vuotta. Tilanne on huomattu Rauhanturvaajaliitossa, jonka vertaistukipalveluihin tulevien yhteydenottojen määrä on kasvanut.