Moni aloittaa liikunnan harrastamisen tarmokkaasti, mutta into hiipuu nopeasti – näillä keinoilla liikuntamotivaatio pysyy yllä

Alkusyksyllä moni ilmoittautuu reippaana liikuntaryhmiin, hankkii kuntosalikortin tai päättää käydä lenkillä monta kertaa viikossa. Kun illat sitten pimenevät, sade vihmoo ja väsyttää, into liikkumiseen voi alkaa karista.

Usein puhutaan motivaation määrästä, mutta olennaisempaa on sen laatu, toteaa Tampereen yliopiston väitöskirjatutkija, sosiaalipsykologi Minttu Palsola .

Pakolta tuntuva liikunta ei motivoi pitkään

Kun motivaatio on sisältä kumpuavaa, omaehtoista, se on myös kestävää.

– Kun pystyy tuntemaan, että tekemisessä on merkityksellisyyttä ja sitä saa tehdä itselle tärkeistä syistä, tilanne on jo oikein loistava. Aivan mahtavaa on, jos tuntee kiinnostusta ja suurta nautintoa liikkumisesta, Minttu Palsola sanoo.