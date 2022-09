Moni nauttii talvella halvasta sähköstä, mutta sähköyhtiö voi jopa irtisanoa sopimuksen – Professori: Kuluttajalla oikeus isoihin vahingonkorvauksiin

Mutta kuinka pitkään? Voiko sähköyhtiö irtisanoa halvan sopimuksen etuajassa, koska sähkön hinta on noussut huimasti?

– Sopimukset on pidettävä, siitä tässä on kyse.

Määräaikainen sopimus sitoo sekä kuluttajaa että yhtiötä. Se on voimassa tietyn määräajan ja sen jälkeen se automaattisesti lakkaa, Norros sanoo.

– Jos asiakas on täyttänyt sopimuksen, eli maksanut laskut ajallaan, sähkönmyyjän oikeus irtisanoa määräaikainen sopimus on hyvin kapea, ellei olematon.

Sopimuksen ehtojen sovittelu niin, että se koituisi kuluttaja-asiakkaan vahingoksi, on kuitenkin epätodennäköistä, Norros sanoo.

Sähkön hinta vaihtelee koko ajan enemmän tai vähemmän ja se on osa liiketoimintaa, joten se ei ole poikkeus, joka voisi johtaa ehtojen sovitteluun, Norros sanoo.

Kuluttajalle pitää korvata taloudellinen menetys

Jos sähköyhtiö kuitenkin oikeudettomasti irtisanoo määräaikaisen sopimuksen, se on vahingonkorvausvelvollinen.

Kuluttajalla on oikeus vaatia yhtiöltä sopimuksen noudattamista, Olli Norros sanoo.

Jos näin ei tapahdu, sähköyhtiö on velvollinen maksamaan vahingonkorvausta asiakkaalle.

Jos kuluttaja joutuu tekemään korvaavan sähkösopimuksen kalliimmalla hinnalla, sopimusten hintojen erotus on se vahinko, joka aiheutuu sopimuksen päättämisestä. Sen yhtiö on velvollinen korvaamaan asiakkaalle.

Vahingonkorvauksia on maksettu esimerkiksi vuokrasopimuksen tai määräaikaisen puhelin- tai nettiliittymän oikeudettoman irtisanomisen perusteella, Norros sanoo.

Sähköyhtiöt ovat kertoneet vaikeuksista, joita sähkön hinnan huima nousu on aiheuttanut. Jos hinnannousun paisuttamat sähköpörssille maksettavat vakuudet vievät sähköyhtiön maksukyvyttömyyteen ja konkurssiin, vahingokorvauksia tuskin tulee.

Kuluttajalle muutto on pätevä syy

Kuluttajakaan ei pääse kovin helposti eroon määräaikaisesta sähkösopimuksesta, sanoo Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell. Lähtökohta on, että määräaikainen sopimus on voimassa sen verran kuin on sovittu.