Kukaan ei huomannut, että olympialaisiin rakennettu soutukatsomo on sortumispisteessä: "Olemme ajatelleet rappausten vain lohkeilleen"

Mikä on Helsingin soutustadionin tulevaisuus?

Helsingin olympialaisia varten rakennettu soutustadion on asetettu käyttökieltoon huonon kunnon takia. Vaarana on, että rappaukset putoavat kävijöiden päälle. Alueen suunnitelmat ovat nyt menossa uusiksi.

Helsingin Taka-Töölössä merenrannalla Taivallahdessa sijaitseva Helsingin olympialaisiin rakennettu soutustadion on tällä hetkellä niin huonossa kunnossa, että kaupunki on asettanut sen käyttökieltoon.

Asia selvisi kaupungille jo viime vuoden lopussa, kun se teetti varmuudeksi soutustadionista kuntotutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) paikalle halunneiden yrittäjien takia. Soutustadionilla on tällä hetkellä mahdollinen sortumavaara.

Helsingin kaupungin ulkoilupalvelupäällikkö Stefan Fröberg sanoo, että stadionin huono kunto tuli kaikille yllätyksenä.

Ongelmat ovat rakenteellisia; raudoituksessa ja betonissa asti. Käytännössä isoja paloja voisi tippua alas.

– Kuntotutkimuksen mukaan koko stadionin rakenne on niin hauras, että se pitää perusparantaa kokonaan, Fröberg sanoo.

Hänen mukaansa kaupunki sulki paikan heti, kun asia selvisi.

– Rakennuksesta voi irrota palasia, jotka pudotessaan aiheuttavat vaaraa. Pahimmassa tapauksessa joku voisi menehtyä. Sellaista riskiä emme voi ottaa.

Helsingin kaupunki on tänä kesänä maalannut soutustadionin seiniin tehtyjä graffiteja osin piiloon. Kuva: Matti Myller / Yle

Soutustadionissa on paljon halkeamia. Kuva: Matti Myller / Yle

Halkeama olympialaisiin rakennetun soutustadionin seinässä. Kuva: Matti Myller / Yle

Soutustadion on kulttuurihistoriallisesti arvokas

Soutustadion rakennettiin Helsingin olympialaisia varten vuonna 1939. Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti suojeltu rakennus otettiin käyttöön vuoden 1952 olympialaisissa.

Paikka on historiallinen olympialaisten lisäksi myös siksi, että meloja Sylvi Saimo voitti siellä Suomen kaikkien aikojen ensimmäisen naisten kesäolympialaisten kullan.

Nyt paikka rapistuu käytännössä sijoilleen. Miksi kaupunki ei ole kertonut aiemmin, että rakennus on näin vaarallinen?

– Me tiedotimme heti vuokralaisille asiasta. Muutenhan se on ollut suljettu alue. Se on porttien takana, Fröberg vastaa.

Entä miksi aiemmin ei ole tutkittu, mikä stadionin kunto on?

– Koska se remontoitiin parikymmentä vuotta sitten. Olemme ajatelleet, että rappaukset ovat vain lohkeilleet. Emme ole tajunneet, että se on ollut sisältä niin huonossa kunnossa. Tieto tuli täysin yllätyksenä.

Puistokahvilan yrittäjä joutuu vahtimaan, että kukaan ei mene stadionille. Kuva: Matti Myller / Yle

Tänä kesänä soutustadionia ympäröivät portit avattiin yleisölle, kun vierelle tuli puistoravintola. Kuva: Matti Myller / Yle

Stadionin piti avautua tänä kesänä yleisölle

Alueelle oli tarkoitus tänä kesänä tulla ravintola- ja kulttuuritoimintaa vuosikymmenien tauon jälkeen.

Uusia vuokralaisia varten Helsingin kaupunki halusi tarkistaa paikan kunnon. Yrittäjät aloittivat neuvottelut kaupungin kanssa jo vuosi sitten.

Toiminta kutistui kuitenkin aiotusta, kun soutustadionin huono kunto ja sortumisvaara kävivät ilmi.

Maarit Kalke pitää soutustadionin vieressä puistoravintolaa ja -kahvilaa auki ilmojen mukaan syyskuun loppuun asti. Kuva: Matti Myller / Yle

Toinen paikalle aikoneista yrittäjistä jättäytyi leikistä kokonaan, toinen, Maarit Kalke, taas pystyi avaamaan kesäkahvilansa myöhässä ja supistetusti. Lopullinen vahvistus käyttökiellosta tuli yrittäjälle vasta kevään lopussa.

Kaiken kaikkiaan puistoravintolan pito on ollut vaikeampaa kuin Kalke oli ajatellut.

– Kuvittelin, että täällä olisi ollut vessat valmiina ja oltaisiin saatu vesi soutustadionilta, Kalke sanoo.

Soutustadionin puistoravintolalla on myös oma terassi. Kuva: Matti Myller / Yle

Stadionin käyttökielto on hankaloittanut asioita huomattavasti. Myöskään katsomo ja sisätilat eivät ole olleet yrittäjien käytössä.

Nyt Kalke on itse tuonut vessat paikalle, ja vesi saatiin myöhemmin paikalla olevasta kioskista.

Yrittäjä Kalke toi paikalle omat vessat ja katokset, koska stadion on käyttökiellossa. Kuva: Matti Myller / Yle

Kalke on joutunut käytännössä miettimään kaiken uudelleen, ja samalla hän on joutunut vahtimaan, että kukaan ei mene sortumisvaarassa olevalle stadionille.

– En saa päästää ihmisiä stadionille. Eli vahdin sitä myös tässä sitten, Kalke sanoo.

Soutustadionille pääsy on estetty. Kuva: Matti Myller / Yle

Tulevaisuuden haaveissa on edelleen festareita, elävää musiikkia ja kaikkea muutakin.

– Antti Tuisku tuonne laulamaan lavalle, Kalke visioi.

Soutustadionille mahtuisi ainakin pari tuhatta katsojaa. Jos se olisi auki. Kuva: Matti Myller / Yle

Rakennus on ollut vuosikymmeniä vajaalla käytöllä

Puistoravintolan vuoksi soutustadionin ulkomaailmalta sulkeneet portit ovat kuitenkin avautuneet yleisölle. Nyt stadionia on sentään päässyt katsomaan ulkopuolelta.

Paikka on käytännössä ollut suljettu yleisöltä kymmeniä vuosia.

Lähellä soutustadionia asuva eläkeläinen Ritva Vilhula kertoo, että ennen tätä kesää hän oli käynyt soutustadionilla teini-iässä, 50–60 vuotta sitten.

Alue on ollut aidattuna, eikä soutustadionia ole nähnyt kuin mereltä. Peruskorjaus on tehty viimeksi parikymmentä vuotta sitten. Olympialaisten jälkeen stadionilla on ollut vain silloin tällöin pienimuotoisia lauluiltoja ja yksityistilaisuuksia.

Ritva Vilhula kertoi käyneensä paikalla viimeksi jopa 60 vuotta sitten, vaikka on asunut vieressä. Kuva: Matti Myller / Yle

Nyt Vilhula oli kävelyllä ja huomasi aitojen olevan auki. Ensimmäisen kerran jopa 60 vuoteen hän pääsi katsomaan kotinsa lähellä olevaa soutustadionia. Ei sisältä, mutta ulkopuolelta.

– Olen kävellyt paljon, mutta askeleet eivät ole koskaan suuntautuneet tänne. Ei tässä ole ollut mitään, Vilhula sanoo.

Rantaan menee Helsingin melojien vanha laudoitettu reitti, joka yhdistyy nyt ravintolan terassiin. Kuva: Matti Myller / Yle

Melojat ovat olleet vuokralla vuodesta 1993

Vuosikymmenien ajan vain Helsingin melojat ovat päässeet soutustadionia ympäröivien aitojen taakse. He ovat käyttäneet stadionia omien kanoottiensa säilytykseen ja lähteneet melomaan viereen rakennetulta laiturilta. He ovat olleet vuokralla tiloissa kohta 30 vuotta.

Helsingin melojien puheenjohtaja Ville Teittinen sanoo, etteivät he olleet yllättyneet stadionin huonosta kunnosta. Kuva: Matti Myller / Yle

Nyt heidänkin pitää lähteä soutustadionilta pois.

Helsingin melojien puheenjohtaja Ville Teittinen sanoo, että mennyt vuosi on ollut sen takia ikävä, vaikka heille ei ollut yllätys, että rakennus on niin huonossa kunnossa.

– Meille tämä on tarkoittanut, että melontatoiminta on ollut seis koko kesän. Olemme yrittäneet löytää väistötiloja ja siirtäneet toimintaamme muualle kaupunkiin, Teittinen sanoo.

Helsingin melojat ovat olleet vuokralla soutustadionilla 30 vuotta. Kuva: Matti Myller / Yle

Teittisen mukaan he eivät heti uskoneet, että tieto soutustadionin käyttökiellosta on totta. Ennakkovaroitus tuli jo joulukuussa, mutta vasta toukokuussa kuultiin lopullinen tieto.

– Tämä on kauhean murheellista ja surullista. Ensinnäkin, että näin älyttömän hieno rakennus on päässyt näin huonoon kuntoon. Ja että näin upealla paikalla on näin hieno tönö, joka ei ole kaupunkilaisten käytössä.

Helsingin melojien tavarat on varastoitu katsomon alle. Siellä on maapohja. Kuva: Matti Myller / Yle

Teittinen sanoo olleensa ilahtunut, kun kuuli paikalle tulleista yrittäjistä.

– On ollut hölmöä, että näin hieno paikka on ollut vain melojien käytössä.

Teittisen unelma olisi, että soutustadion saataisiin jälleen hienoon kuntoon.

– Saataisiin modernimmat tilat melojille. Ja että tästä tulisi paikka, jossa kaupunkilaiset voisivat iloita merestä ja tästä tilasta. Että olisi keikkaa, musiikkia, ruokaa ja liikkumista.

Helsingin melojat ovat olleet vuokralla kohta 30 vuotta soutustadionilla. Kuva: Matti Myller / Yle

Kuka maksaa remontin?

Nyt tilanne on niin paha, että soutustadionia ei oikeastaan halua kukaan.

Soutustadion on Helsingin kaupungin omistama. Se on ollut kaupungin sisäisesti vuokralla Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalla. Lähinnä historian takia ja Helsingin melojien toiminnan takia. Ja siksi, että soutustadionin vieressä on paljon muitakin melonta- ja soutuseuroja.

Alue on helsinkiläisten melojien ja soutajien yksi keskeisimmistä toimintaympäristöistä.

Mutta enää kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala ei halua soutustadionia. Ulkopalvelupäällikkö Stefan Fröbergin mukaan siitä tulisi liikaa kustannuksia toimialalle.

Soutustadionin remontin on arvoitu maksavan useita miljoonia euroja.

– Liikunnallisesti stadionilla ei ole enää tehtävää. Pitäisi keksiä jotain muuta. Me voisimme luopua siitä kokonaan. Myydä tai jotain, Fröberg sanoo.

Helsingin melojat etsivät itselleen väistötiloja paraikaa kaupungin kanssa. Kuva: Matti Myller / Yle

Soutustadionin rantakallioille näkee auringonlaskun. Kuva: Matti Myller / Yle

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan lautakunta esittää nyt, että soutustadion siirretään heidän toimialaltaan pois.

Päätös esityksestä tehdään tiistaina lautakunnassa.

Stadion piti perusparantaa vuonna 2024. Mutta käytännössä huomenna käsiteltävä esitys tarkoittaa, että kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala ei halua enää laittaa omia, sille budjetoituja rahoja soutustadionin kunnostamiseen.

– Joudumme laittamaan rahaa uimahalleihin ja muihin liikuntapaikkoihin, jotka palvelevat isoja yleisöjä. Tämä soutustadion ei ole niin tärkeä liikuntarakennus, Fröberg sanoo.

Soutustadion pitäisi remontoida käytännössä kokonaan. Kuva: Matti Myller / Yle

Eikö soutustadionia kukaan siis enää halua? Ja mitä sille pitäisi tehdä?

– Nyt aloitetaan keskustelu, että mitä sille pitäisi tehdä, Fröberg vastaa.

Olympialaisissa soutukisoja ei voitu lopulta järjestää stadionin edessä, koska merenkäynti oli liian kova. Paikalla pidettiin melontakisat. Kuva: Matti Myller / Yle

Mitä Helsingin soutustadionille pitäisi tehdä? Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon 7. syyskuuta kello 23:een asti.