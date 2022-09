Tanskalainen sosiaalityön konkari antaa Suomelle neuvon huumeiden käyttöhuoneista: "Ottakaa ne käyttöön pian, mutta tehkää yksiköistä pieniä"

Tanskassa käyttöhuoneet on pitkälti keskitetty tiettyihin rakennuksiin. Suurimmassa yksikössä on 10 pistämiseen ja 20 huumeen polttamiseen tarkoitettua huonetta.

KÖÖPENHAMINA Kööpenhaminan päärautatieaseman takaa aukeaa alue, jossa on vierekkäin trendikkäitä baareja, laadukkaita ravintoloita – ja Pohjois-Euroopan suurin huumeidenkäyttäjien keskittymä.

Ensihoitaja Jani Keto työskentelee Mændenes Hjem -organisaatiossa, joka ylläpitää kodittomien asuntolaa, kahvilaa ja tiettävästi maailman suurinta huumeiden käyttötilaa, H17-huonetta. Sinne tulee päivittäin 500–1 000 käyttäjää.

– Täällä näkee aivan kaikenlaisia ihmisiä. Nuoria, vanhoja, miehiä, naisia. Paikallisia, pakolaisia, viikonloppuisin paljon ruotsalaisia. Olen tavannut monia suomalaisiakin, Keto kertoo.

Vuosien aikana hän on todistanut monta tapausta, jossa huumeidenkäyttöhuoneessa kävijästä tulee entinen kävijä.

– Käyttöhuoneet estävät huumekuolemia, luovat turvallisemman ja arvokkaamman ympäristön käyttäjille. Siinä luodaan käyttäjän kanssa suhde ja hänet voidaan ohjata eteenpäin hoitoon.

Ensihoitaja Jani Keto uskoo huumeiden käyttöhuoneiden tuovan käyttäjät avun piiriin. Kuva: Karoliina Kantola / Yle

H17-rakennuksessa on yhteensä 10 pistokäyttöön ja 20 huumeen polttamiseen tarkoitettua huonetta. Maan muissa huumeiden käyttöyksiköissä huoneita on tätä vähemmän. Huoneet on erotettu toisistaan lasiseinillä, joten työntekijöillä on näköyhteys huoneisiin.

Vaikka H17-rakennusta ympäröivä alue ei ole vaarallinen, aivan rakennuksen seinän viertä ei Keto halua mennä kuvaajan kanssa, koska huumeiden käyttäjät saattavat käyttäytyä arvaamattomasti.

Työ huumeiden käyttöhuoneessa on raskasta. Tällä hetkellä Keto työskentelee rauhallisemmassa ympäristössä asunnottomien turvakodissa mutta sanoo, että ehkä vielä joskus palaa taas käyttöhuoneen työntekijäksi.

Hän miettii pitkään vastausta kysymykseen, onko käyttöhuoneissa negatiivisia puolia.

– Onhan se surullista nähdä, kuinka paljon ihmisiä huoneisiin tulee päivittäin. Että näin monella on tämä sairaus, päihderiippuvuus.

Huumeiden käyttöhuoneita tarjoava rakennus sijaitsee ravintola-alueella Kööpenhaminan päärautatieaseman tuntumassa. Kuva: Karoliina Kantola / Yle

Yliannostuksia aiempaa vähemmän

Tanskassa huumeiden käyttöhuoneet tulivat laillisiksi vuonna 2012. Tällä hetkellä huoneita ylläpidetään Kööpenhaminan lisäksi Odensen, Aarhusin ja Vejlen kunnissa.

Terveysministeriön mukaan aktiivisten huumeidenkäyttäjien ja yliannostustilanteiden määrä pääkaupungin käyttöhuoneissa on laskenut merkittävästi. Muissa kunnissa muutokset eivät ole yhtä selviä.

Huumeiden käyttöhuoneista hoitoon ohjattujen määrä – kuten myös kaikkien Tanskassa hoidossa olevien käyttäjien määrä – on viime vuosina noussut.

Tanskan tilastokeskuksen mukaan vuonna 2021 hoidon piirissä oli yhteensä noin 20 000 ihmistä. Viisi vuotta aiemmin heitä oli kolmisen tuhatta vähemmän.

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) julkaisema raportti kertoo (siirryt toiseen palveluun), että 15–64-vuotiaiden huumekuolemia on Tanskassa 44 miljoonaa henkilöä kohti. Suomen vastaava luku on 72.

Tanskan pääkaupunkiseudulla huumeiden yliannostukseen kuolleiden määrä on kuitenkin noussut jonkin verran viime vuosina – tämä luku sisältää myös muualla kuin käyttöhuoneissa kirjatut kuolemat. Muualla maassa huumekuolemat ovat laskeneet monta vuotta peräkkäin.

Ilmaisella heroiinilla mahdollisuus päästä kuiville

Huumeiden käyttöhuoneiden lisäksi viisi tanskalaiskuntaa ylläpitää heroiiniklinikkaa, joka tarjoaa huumeidenkäyttäjille ilmaista, lääkärin määräämää heroiinia kahdesti päivässä.

Annokseen ovat oikeutettuja täysikäiset henkilöt, jotka ovat jo olleet säännöllisessä korvaushoidossa ja jotka eivät ole raskaana, pitkäaikaissairaita tai käytä alkoholia.

Tanskassa heroiiniklinikoista on kahtalaisia tuloksia. Klinikka on ollut monelle pääsy kuiville, kun puhdasta ainetta on vähitellen alkanut riittää vähempi määrä. Samalla aikaa on jäänyt huumeiden metsästyksen sijasta muihin, toivoa antaviin hetkiin – esimerkiksi puhelinsoittoon perheelle.

Joillakin klinikoilla on kuitenkin todettu, että henkilökunnalla on liian vähän aikaa sosiaalityöhön ja kohtaamisiin. Lisäksi jotkut käyttäjät ovat siirtyneet muihin päihteisiin, esimerkiksi alkoholin liikakäyttöön.

Tanskan heroiinitilanne poikkeaa selvästi Suomesta.

Suomessa heroiinikuolemat ovat käytännössä kadonneet tilastoista ja yleisin yliannostuksen aiheuttaja on ollut jo vuosia Subutex, jota käytetään korvaushoitolääkkeenä opioidiriippuvaisten hoitoon.

Kööpenhaminassa toimii myös pakettiautoon rakennettu liikkuva käyttöhuone. Kuva: Cecilie Skibstrup

Pyörillä kulkeva pistohuone

Kööpenhaminassa H17-rakennuksen lähelle, huumeidenkäyttäjien keskittymään on parkkeerattu pakettiauto, Fixelance. Kyseessä on pieni ja liikkuva huumeiden käyttöhuone, jonka sosiaalialan yrittäjä Michael Lodberg Olsen perusti jo vuotta ennen varsinaisten käyttöhuoneiden laillistamista.

Huumeidenkäyttäjien keskittymän lisäksi pakettiauto kulkee sinne, missä monet muut käyttäjät tyypillisesti ovat, esimerkiksi eri lähiöihin ja naisten turvakotien edustalle.

– Olin nähnyt liikkuvan huumeiden käyttöhuoneen Edinburghissa ja ajattelin, että tämä pitää saada meillekin. Tanskassa huumeiden käyttöhuoneet olivat silloin vielä laittomia, mutta perustimme sen kuitenkin. Eivätkä viranomaiset puuttuneet asiaan, Olsen kertoo.

Michael Lodberg Olsen perusti yli kymmenen vuotta sitten liikkuvan huumeiden käyttötilan. Kuva: Karoliina Kantola / Yle

Fixelance toimii enimmäkseen vapaaehtoisvoimin ja lähinnä arkisin päiväsaikaan. Lodberg Olsenin ainoa palkattu työntekijä on sairaanhoitaja Mie Dahl-Hansen. Hän antaa käyttäjille puhtaat välineet ja tarvittaessa nalaksonia eli vasta-ainetta sisältävän nenäsumutteen, jota on käytettävä heti yliannostuksen sattuessa.

Muissa käyttöhuoneissa nenäsumutteita on vain hoitajien käytössä, mutta Fixelancesta sellaisen saa ottaa myös mukaan. Ajatuksena on, että sumutteella voi pelastaa vaikka kaverin hengen.

Nuori hoitaja ei koe oloaan epämukavaksi pienessä tilassa, johon mahtuu kerrallaan yhdestä kolmeen käyttäjää.

– Täällä on rauhallista, tämä on ihana työpaikka. Joskus jäämme käyttäjien kanssa vain juttelemaan, joskus he jopa tuovat minulle kahvia ja suklaata, Dahl-Hansen kuvailee.

Fixelance-tiimin mukaan vuodesta 2019 lähtien autossa on sattunut vain yksi yliannostus. Tuolloin ihminen pystyttiin pelastamaan nenäsumutteen avulla.

Työntekijöiden mukaan valvotussa ja turvallisessa tilassa ja sen ympärillä ei pääse helposti sattumaan yliannostuksia ja väkivaltaisuuksiin yltyviä rähinöitä.

Sairaanhoitaja Mie Dahl-Hansen kertoo pitävänsä työstään Fixelance-käyttöhuoneessa. Kuva: Cecilie Skibstrup

"Ottakaa käyttöhuoneet käyttöön mahdollisimman pian"

Michael Lodberg Olsen tyrmää suuret, monia huoneita sisältävät huumeiden käyttötilat, mutta käyttöhuoneista hänellä on selkeä viesti Suomelle.

– Ottakaa ne käyttöön niin pian kuin mahdollista, mutta tehkää niistä liikkuvia tai pieniä yksiköitä sinne, missä huumeidenkäyttäjät ovat. Se on taloudellisesti järkevä, tehokas ja inhimillinen ratkaisu.

Myös ensihoitaja Jani Keto sanoo, että kööpenhaminalainen H17 on liian suuri käyttötila. Hänen mielestään myös tanskalaisten huumeiden käyttötilojen käytännöt olisivat ehkä liian rentoja Suomeen.

Huumeiden käyttöhuoneita pitäisi kuitenkin ainakin kokeilla Suomessa, Keto sanoo.

– Tanskassa sanotaan, että yhteiskunta tunnetaan siitä, miten se kohtelee heikoimpiaan. Tämän haluaisin sanoa Suomeen. Ajatus siitä, että kaveria ei jätetä ei ole vain sotilastaito, vaan se on myös kansalaistaito, Keto tuumii.

