Yökerhoketju varautuu piikityksiin käyttämällä metallinpaljastimia nuorten suosimien ravintoloiden ovella

Pistoksista uutisoitiin viime vuoden lopulla Britanniassa, missä puolen vuoden aikana raportoitiin yli 1 300 pistosta eri puolilla maata. Kesäkuussa uutisoitiin, että Ranskassa yli 300 ihmistä on pistetty yökerhoissa ja konserteissa.

Pistosten syytä tai tekijöitä ei ole saatu selville, eikä tiedossa ole, onko neuloilla pistetty huumeita tai mitään muutakaan. Uutistoimisto AP:n mukaan pistetyt henkilöt kertovat löytäneensä esimerkiksi piston jäljen ja tunteneet heikotusta. Tapauksia on raportoitu myös Belgiassa, Hollannissa ja Espanjassa.

"Metallinpaljastin reagoi äärimmäisen pieniin metallimääriin"

Suomessa on vain kaksi epäiltyä tapausta, mutta tanskalainen ravintola-alan yhtiö Rekom Group päivitti heti ohjeistuksensa henkilökunnalle, kun piikitykset nousivat uutisiin. Tanskan lisäksi yhtiöllä on ravintoloita Norjassa, Britanniassa ja Suomessa.

Chokomertin mukaan metallinpaljastimilla on ennaltaehkäisevä vaikutus asiakaskuntaan, joka tulee sisään ravintolaan.

Videoita katsotaan poliisin kanssa läpi

Mikäli joku kuitenkin saisi neulasta tai tyrmäystipoista huumaavaa ainetta kehoonsa, henkilöstöä on ohjeistettu huolehtimaan uhrista ja soittamaan hätäkeskukseen.

Baareissa on myös videovalvonta sisätiloissa ja ovella. Koko jonoa kameroille ei kuitenkaan näy. Väkivalta tai ahdistelu ei ole Chokomertin mukaan yleistä, mutta tarvittaessa videomateriaalia käydään poliisin kanssa läpi.

– Välillä näitä tulee ja sitten niitä katsotaan. Poliisi ottaa yhteyttä ja kyselee, ja me lähetämme heille tarvittavat videot. Melkein kaikissa meidän ravintoloissa on joskus ollut jotain, minkä takia pitää kameroita katsoa.

Ahdistelua on vaikeampi havaita kuin tappelua, johon puututaan heti. Tarvittaessa tilanteen eteneminen voidaan tarkistaa videolta.

– Sen takia meillä on monta järjestyksenvalvojaa. He ottavat nämä asiat todella vakavasti. Uhrista huolehditaan ensin, ja sen jälkeen etsitään tekijä. Hänet heitetään ulos tai luovutetaan poliisille. Se riippuu tilanteesta.

Tällaisissa tilanteissa epäilty ahdistelija pyritään etsimään tuntomerkkien perusteella. Jos epäilty on jo tiedossa, molemmat osapuolet haastatellaan.

– Ammattitaitoon ja elämänkokemukseen perusten muodostetaan tilannekuva ja tehdään päätös jatkotoimenpiteistä. Jos on epäilyä huumauksesta ja vointi on huono, ilmoitetaan hätänumeroon ja odotetaan, että saadaan apua paikalle, Mokaddem kertoo.

– Jos ravintolasta poiston kohteena olevan henkilön vointi on huono, emme saa jättää häntä yksin kadulle oman onnensa nojaan, vaan huolehditaan, että hän pääsee eteenpäin turvallisesti taksilla tai viranomaiskuljetuksella.

Metallinpaljastinta tulee käyttää harkiten

Viihdepuolen liiketoimintajohtajan Paul Melinin mukaan Keski-Euroopan piikitysilmiöstä on keskusteltu ja toimintaohjeita on päivitetty. Henkilökunta on myös saanut ensiapukoulutusta.