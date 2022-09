Tulvien kouriin jäänyt Pakistan kaipaa kipeästi apua – YK:n ilmastopaneelin pakistanilaisjäsen perää rikkailta mailta ilmastovastuuta

Pakistanissa jopa kolmasosa maasta on jäänyt tulvan alle. Tuhojen korjaamiseen kaivataan apua erityisesti ilmastonmuutokseen merkittävästi vaikuttaneista rikkaista maista.

YK:n ilmastopaneelin suurimman neuvotteluryhmittymän puheenjohtajan, pakistanilaisen Nabeel Munirin mielestä Pakistania runnelleet sääilmiöt eivät ole sattumaa vaan johtuvat ilmastonmuutoksesta.

Suurlähettiläänä Etelä-Korean Soulissa toimiva Munir haluaa, että rikkaat valtiot tarjoaisivat enemmän rahoitusta haavoittuvien maiden auttamiseksi, koska ne ovat vaikuttaneet ilmastonmuutokseen eniten polttamalla fossiilisia polttoaineita.

– On kieltämätön fakta, että tämä tapahtuu ilmastonmuutoksen vuoksi. Rahoituksen on tultava jostain ja te tiedätte, missä tämä "jostain" on.

Kesäkuun puolivälin jälkeen Pakistanin joillain alueilla on satanut vettä kymmenen kertaa tavanomaista enemmän. Yle kertoi viikko sitten, kuinka tulvat ovat vahingoittaneet satojen tuhansien ihmisten koteja ja tuhonneet kulkuyhteyksiä.

Euroopan avaruusjärjestö ESA on käyttänyt satelliittia kartoittaakseen Pakistanin tulvien laajuutta. Satelliitin ottamat kuvat paljastavat, että tulvat ovat haudanneet alleen yli kolmasosan maasta. Indus-joki on tulvinut kymmeniä kilometrejä leveäksi järveksi Dera Murad Jamalin ja Larkanan kaupunkien väliin.

Tulvat ovat vaikuttaneet yli 33 miljoonan ihmisen elämään, kertoo Pakistanin ilmastonmuutosministeri. Kuvassa tulva-alueilta ylämaihin pyrkiviä ihmisiä Sehwanissa, Sindin maakunnassa. Kuva: Rehan Khan/EPA-EFE/All Over Press

Monsuunisateet ovat elintärkeitä Pakistanin maataloudelle ja vesihuollolle, mutta kaatosateet eivät ole olleet näin voimakkaita kolmeen vuosikymmeneen. Ennen tulvia Pakistan kärsi kuivuudesta. Sindhin maakunnassa lämpötila nousi jopa 51 asteeseen.

"Jokainen penni tavoittaa apua tarvitsevan"

Union of Concerned Scientists -järjestön johtava ilmastotutkija Kristina Dahl kertoo, että Pakistan on aiheuttanut alle 0,5 prosenttia ilmakehään pumpatuista lämpöä sitovista päästöistä teollisen vallankumouksen jälkeen. Yhdysvallat on vastuussa 25 prosentista.

– Pakistanin nykyisten tulvien kaltaisten katastrofien taustalla olevien voimien ymmärtäminen on tärkeä askel kohti kehittyneiden maiden saamista vastuuseen niiden aiheuttamista muutoksista, hän sanoo AFP:lle.

Pakistan on pyytänyt kansainvälistä tukea jo ennen katastrofia, sillä maan taloudellinen tilanne on huonontunut jyrkästi. Pääministeri Shehbaz Sharif on luvannut avunantajille, että kaikki varat käytetään vastuullisesti.

– Haluan antaa juhlallisen lupaukseni ja juhlallisen sitoumukseni, että jokainen penni käytetään hyvin läpinäkyvästi. Jokainen penni tavoittaa apua tarvitsevan.

Ihmiset pakenivat tulvia Sehwanissa, Sindin maakunnassa. Kuva: Rehan Khan/EPA-EFE/All Over Press

YK:n pääjohtaja Antonio Guterres käynnisti myöhään tiistaina kansainvälisen vetoomuksen 160 miljoonan dollarin hätärahoituksen saamiseksi Pakistanille.

Avustuslentoja on saapunut maahan viime päivinä Kiinasta, Turkista ja Yhdistyneistä arabiemiirikunnista. Myös muun muassa Kanada, Australia ja Japani ovat luvanneet apua.

Pakistanin tilanne lisää paineita marraskuussa järjestettäville YK:n neuvotteluille, joissa on määrä sopia rahoituksesta ilmastonmuutoksesta erityisesti kärsivien maiden tukemiseen.

Moni kieltäytyy lähtemästä tulvan valtaamista kylistä

Etelä-Pakistanin Karim Bakhshin kylä on lähes kokonaan mutaisen veden alla, mutta useat perheet ovat kieltäytyneet lähtemästä kodeistaan. Monet asukkaat ovat huolissaan siitä että ilman kiinteistöasiakirjoja opportunistit valtaavat maat, jossa heidän sukunsa on asunut sukupolvien ajan.

– Meillä oli omistusasiakirjat Britannian siirtomaahallitukselta, mutta menetimme ne monta vuotta sitten tällaisessa tulvassa. Sitä paitsi meillä ei ole paikkaa minne mennä, 55-vuotias maanviljelijä Intizar Ahmed kertoo AFP:lle.

Moni kyläläinen on huolissaan myös karjastaan.

– Meillä on puhveleita, lehmiä ja vuohia. Jos jätämme karjan, se varastetaan, sanoo Shah Mohammad.

Hyväntekeväisyysjärjestöjen veneillä toimittama apu on elinehto niille, jotka eivät voi tai halua lähteä Karim Bakhshista. Pakistanilainen humanitaarinen järjestö Alkhidmati tuo kylään telttoja, ruokapaketteja ja muita tarvikkeita. Kyläläiset ovat tarvinneet materiaalia, joista he voivat rakentaa väliaikaista suojaa sateelta sekä paahtavalta auringolta.

Shah Mohammadin mukaan ruoka on riittänyt toistaiseksi, mutta kyläläisillä on ollut vaikeuksia saada tarpeeksi vehnää.

Tulva-alueen ihmiset altistuvat taudeille

Tulvien aikana paikalliset joutuvat myös suojautumaan myrkkykäärmeiltä. Maqbool Ahmed on liittänyt käärmeiden takia pienen lampun auton akkuun. Lampun hän laittaa palamaan maahan.

– Sytytämme sen yöllä suojautuaksemme käärmeiltä. Joskus kobrat ja kyykäärmeet tulevat tänne, hän kertoo AFP:lle.

Ennätystulvista kärsivillä alueilla myös vesivälitteiset taudit leviävät, kertovat maan terveysviranomaiset. Moni joutuu kahlaamaan likaisessa vedessä paljain jaloin, mikä altistaa ihmisiä taudeille.

Ihmiset kantavat tavaroitaan kahlaten vedessä. Kuva Sindhin maakunnasta. Kuva: Adeel Abbasi/Anadolu Ag​ency/ABACAPRESS/ddp images

Ripulia, ihotauteja ja silmätulehduksia on tavattu leireillä, joita hallitus on perustanut tulvia paenneille. Pelkästään Sindhin maakunnassa on todettu vuorokauden aikana yli 90 000 ripulitapausta. Maakunta on yksi pahiten tulvista kärsineistä.