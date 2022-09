Lyyli Kairamo toi munkit sotilaskoteihin jo 1930-luvulla, mutta nyt panini ja proteiini ovat nousseet suosiossa ohi

Sotilaskoti, eli tuttavallisemmin sotku, on suomalaisille tuttu etenkin munkeista. Mitä muuta siitä pitäisi tietää? Toimittaja Juha Kokkala lähtivierailulle Satakunnan lennoston sotilaskotiin. Suora lähetys paikan päältä alkoi kello 14, ja tallenne haastattelusta tulee katsottavaksi myös jälkikäteen.

Munkit jo 1930-luvulla

Sotkun kuuluisat munkitmerkittävä sotilaskotityön kehittäjä ja kouluttaja Lyyli Kairamo toi leireille mukaan jo 1930-luvulla. Niiden resepti on yhä hyvin kysytty. Kairamo oli ammatiltaan kotitalousopettaja.

Munkkeja viedään yhä myös metsään, mutta nykyään varusmiehet ja -naiset odottavat myös limsaa ja karkkia. Suosiossa munkin ohi on mennyt etenkin panini ja karkit.

– Nuoret miehet ovat tietoisia ja haluavat tonnikalaa ja raejuustoa ja proteiinia. Panini on hitti meillä, sitä menee eniten. Munkki on reserviläisten juttu, he tulevat fiilistelemään ja syömään, Tulkki sanoo.