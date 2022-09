Uutissuomalainen: Ministeri Saarikko ehdotti Marinille Uniper-kokousta

Hän kirjoittaa STT:lle lähettämässään viestissä, että yhtiöomistusten tilannetta on käyty läpi talouspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa 28. kesäkuuta ja ministereille on toimitettu kesällä useaan otteeseen informaatiota asiasta.

– Lisäksi omistajaohjausosasto on käynyt asiaa muutoin läpi avainministerien kanssa. Ministeri Saarikko on kertonut, että omistajaohjausosastolta saatu informaatio on ollut tuossa tilanteessa riittävää, Marin kirjoittaa.