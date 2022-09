Yleiset vessat eivät sovi kaikille – 25-vuotias Elina Kurvi on yksi heistä: "Pyysin baarin vessassa apua ja sain porttikiellon"

Kun Juha ja Leila Hinkkanen suunnittelevat vapaa-ajan menojaan, on usein selvitettävä vähintään yksi asia. Pääseekö Juha vessaan silloin, kun tarvitsee?

Juha Hinkkanen sairastaa MS-tautia ja kulkee pääosin pyörätuolilla tai sähkömopolla. Hänen unelmavessassaan on tarpeeksi tilaa ja tukea liikkumiseen ja kaikki tarvittavat toiminnot lähellä.

– Vessapaperirulla ei saa todellakaan olla vastakkaisella seinällä. Hyvä bidee-suihku on automaattinen, eli hanaa ei tarvitse laittaa päälle vessaan tullessa.

Oven sulkeminen helpottuu huomattavasti, jos ovessa on erillinen kahva lähempänä oven saranoita. Siten pyörätuolissa istuva voi vetää sen kiinni ilman kurottelua.

Lyhytkasvuinen ei aina pärjää esteettömässä vessassa

Lappeenrantalainen Elina Kurvi on yksi niistä esteettömien vessojen käyttäjistä, jotka eivät sovi lakien muottiin. Alle metrin pituinen 25-vuotias Kurvi kulkee yksin kodin ulkopuolella liikkuessaan sähkömopolla ja avustajan kanssa pyörätuolilla.

– Käsipaperitelineet ovat suunnilleen katonrajassa, ja joskus en ylety edes käsienpesualtaan hanaan, jos allas on pituussuunnassa syvä. Avustajan kanssa pärjään, mutta yksin on hankalampaa.

Kurvin kodin vessaan on tehty muutostöitä niin, että wc-istuimen ja lavuaarin ympäristö on korotettu. Kodin ulkopuolella täydellistä vessaa saa hakea. Elina Kurvi kertoo välttelevänsä paikkoja, joissa vessaan pääseminen on epävarmaa.