Euroopassa on kylmän sodan jälkeen luotettu siihen, että laajat taloudelliset kytkökset suurvaltojen välillä estävät konflikteja. Ajatus on ollut yksinkertaisesti se, että hyökkääjällä on niin paljon menetettävää, ettei hyökkäyssodassa oli mitään järkeä. Venäjän hyökkäys on kuitenkin muuttanut ajattelua.