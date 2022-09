Nuorten Kansallisteatteri vie yleisön Helsingin kaduille narkomaanien ja dyykkareiden sekaan – esityksissä on mukana järjestyksenvalvoja

– Tämä on yksi iso osa esitystä. Se muodostaa kiinnostavan kentän, jossa kaikki muuttuu esitykseksi. Ja koska GÄNGin yhtenä osana on kuulokkeiden kautta jaettava vahva äänimaailma, syntyy siitä vielä ihan oma, arjen tapahtumista eristäytynyt todellisuutensa, ohjaaja Joel Teixeira Neves kertoo.

GÄNG on suunnattu ihan kaikille

– On ollut hienoa nähdä, kuinka tämä projekti on vähitellen muotoutunut selkeäksi kokonaisuudeksi, mehän aloitimme tekemisen pieninä pätkinä, Zitting komppaa.

– Haluamme kertoa oikeastaan ihan kaikille – niin nuorille, aikuisille ja kuin vanhemmillekin – millaista nuoren elämä Helsingissä oikein on. Eihän sellaista muut voi tietää kuin me itse. Kyse on autenttisuudesta ja siitä, mitä kaikkea me oikein koemme täällä Helsingissä, Kari Huotari toteaa.