Tuomo Erosen piha itärajan tuntumassa on vetovoimainen perhospaikka – bongauksia on kertynyt jo liki 600 perhoslajin verran

Kaiken kaikkiaan Tuomo Eronen on havainnut 583 perhoslajia kotikunnassaan Pohjois-Karjalan Tohmajärvellä 5 vuoden aikana.

Tänä vuonna havaintoja tulee yli 500 lajista. Oma piha vaaran laella, peltojen ympäröimässä maisemassa lähellä itärajaa on vetovoimainen perhospaikka. Nikunvaaralle saapuvat niin harvinaisuudet kuin tavanomaisetkin perhoset.

– Viime viikolla puoliso kysyi mikä toukka kukkapenkin asterissa mönkii ja sehän oli asterikaapuyökkösen toukka. Yksikään perhonen ei ole ylitse muiden, vaan ne ovat kaikki hienoja. Jokainen on vähän erilainen, näkee Eronen.

Viiden harrastusvuoden aikana Tuomo Eronen on saanut moneen kertaan huomata, että luonto yllättää. Kun hän arveli saavansa kasaan 100 lajia, niitä tulikin moninkertaisesti. Ja lajikirjo on vain kasvamassa vaeltavien perhosten myötä. Osittain suuri määrä kertoo myös harrastukseen heittäytymisestä.

Tuvan pitkä pöytä on täynnä perhosia. – Vaimo on jo tottunut tähän, Tuomo Eronen väittää.

Hän kertoo olevansa ihmisenä keräilijätyyppiä ja siksi perhoset veivät mukaansa. Hiirenkorville selattu perhoskirja on menettänyt kantensa ja osan lehdistään selailun seurauksena. Tähän pöytäraamattuun on listattu yli 1000 päivä- ja yöperhosta, jotka Suomesta on mahdollista tavoittaa.