Kultasakaalista ei tehdä riistalajia – ilmastonmuutoksen Suomeen tuoma peto voi olla tulevaisuudessa uhka esimerkiksi kotieläimille

Maa- ja metsätalousministeriö on keskeyttänyt lakimuutoksen, joka olisi määritellyt lajin niin sanotuksi riistalajiksi. Neuvotteleva virkamies Sami Niemi sanoo syyksi hallituspuolueiden erimielisyyden.

– Metsästäjien pitää olla tarkkana esimerkiksi ketunpyynnissä. Sakaali on rauhoitettu eikä sitä saa ampua kuin ympäristöhallinnon poikkeusluvalla, Niemi sanoo.

Etelänaapurissa jo iso kanta

Kultasakaali nähtiin Suomessa ensimmäisen kerran vuonna 2018. Varmistettuja havaintoja on sen jälkeen kertynyt kourallinen, viimeisimpänä Pohjois-Pohjanmaan Siikajoella tämän vuoden huhtikuussa.

Tämä kuva Rautavaaralta nostatti voimakkaan keskustelun petopolitiikasta vuonna 2019. Kuvan kultasakaali on ensimmäisiä lajinsa edustajia Suomessa.

Suomen sakaalit ovat todennäköisesti peräisin Virosta. Siellä lajin kanta kasvoi 2010-luvulla räjähdysmäisesti, mikä on johtanut esimerkiksi kotieläinvahinkoihin.

– Suomessa on säästytty isoilta vahingoilta, koska laji ei ole tiettävästi lisääntynyt täällä. Näkisin, että se on kuitenkin väistämättä edessä, Pohjois-Karjalan vs. riistapäällikkö Kai-Eerik Nyholm toteaa.