Patruunatehdas-näytelmä antaa luvan traagisen onnettomuuden muisteluun – käsikirjoittaja: "Räjähdys on yksi varhaisimpia lapsuusmuistojani"

Haastattelussa ovat näytelmän käsikirjoittaja Anne Koski-Wood ja ohjaaja Panu Raipia. Toimittaja on Anne Elhaimer.

Patruunatehtaan räjähdys 13. huhtikuuta 1976 on Suomen rauhanajan tuhoisin onnettomuus, joka vaati 40 ihmisen hengen.

Aika teokselle oli molempien mielestä kypsä., kun tarpeeksi aikaa siitä on kulunut. Tehtävä ei ollut silti suinkaan helppo:

– Tämä on vaikein työ, mikä minun 30-vuotisella teatteriurallani on tullut. Asiat ovat vielä niin käsinkosketeltavissa täällä Etelä-Pohjanmaalla, Panu Raipia sanoo.

Hän on huomannut eteläpohjalaisten tuttujensa kautta, että surua käsitellään alueella usein toiminnan kautta. Myös näytelmässä surun käsittelyllä on suuri rooli.

Muistoa vaalitaan, syyllisiä ei etsitä

Suurin motiivi käsikirjoittajalla on ollut tapahtuman muiston vaaliminen.

Jurvalaissyntyisenä Koski-Woodilla on omakohtainen muistokin onnettomuudesta.

– Räjähdys on yksi varhaisimpia lapsuusmuistojani. Isä sanoi sinä aamuna, että hän oli kuullut kun jokin humahti. Myöhemmin muistan lehtikuvan, jossa neljäkymmentä arkkua on Lapuan kirkon edustalla. Mietin, mitä on tapahtunut ja voiko tällaista tapahtua, Koski-Wood muistelee.