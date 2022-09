Suomen velkavuori kasvaa niin suureksi, että tulevat hallitukset joutuvat kiristämään vyötä jopa vuosikymmeniä, sanoo professori

Rahakkaiden kriisibudjettien jälkeen luvassa on tiukkaa vyönkiristystä seuraavalle ja todennäköisesti senkin jälkeiselle hallitukselle. Talouden asiantuntijoiden mielestä pelko liian voimakkaasta velkaantumisesta kannattaa kuitenkin laittaa mittasuhteisiin – Euroopassa velkaantuvat juuri nyt muutkin maat.

– Euroopassa muillakin on paljon velkaa, mutta Pohjoismaista Suomi on selkeästi velkaisin maa. Nyt kun velan korko on nousemassa, sitä voi kyllä pitää paljona. Korkomenot paisuvat vuosi vuodelta, Pasi Kuoppamäki sanoo.