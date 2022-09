Lapissa mainio sato kaikilla marjoilla – kolmas perättäinen hyvä hillavuosi saa jopa tutkijan hämmästelemään

Kuluva vuosi on ollut metsämarjojen kannalta mitä mainioin, sen jokainen marjastaja on varmasti huomannut.

– Hillaa on kannettu monissa paikoissa niin, että on meinannut ranteet revetä. Nyt on sellainen erikoinen tilanne, että on kolmas peräkkäinen hyvä hillavuosi. Onhan tämä ihmeellistä, Peltola sanoo.