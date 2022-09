Kuopiossa on poikkeuksellinen kulttuurisyksy: Minna Canthista kertova ooppera päättää vuosikymmenten tauon

Kuopiossa on tällä viikolla kaksi odotettua ensi-iltaa. Huomenna minä lähden -musikaali on Kuopion kaupunginteatterin suurteos. Minnan taivas -oopperan takana on muutama vuosi sitten perustettu Savo-ooppera ry. Kumpikin produktio siirtyivät koronan takia tähän syksyyn.

Huomenna minä lähden on Kari Heiskasen Kuopion kaupunginteatterille kirjoittama ja teatterin oman kapellimestarin Mika Paasivaaran säveltämä suurmusikaali. Myös Minnan taivas ooppera on kantaesitys. Sen on säveltänyt Jukka Linkola. Käsikirjoituksesta ja ohjauksesta vastaa Veera Airas.

Oopperan ensi-illan piti olla alunperin viime loppiaisena, mutta juuri ennen h-hetkeä koronarajoituksia kiristettiin ja se siirtyi tähän syksyyn.

– Se oli katkera paikka, kun selvisi että koronapassi ei toimikaan ja jäimme kalkkiviivoille, mutta toisaalta tämä teki teokselle hyvää, Savo-ooppera ry:n perustaja ja puheenjohtaja Rauno Tikkanen kertoo.

Rauno Tikkanen perusti Savo-oopperan kolme vuotta sitten. Edellisen kerran Kuopiossa on tehty alueellista oopperaa lähes 20 vuotta sitten. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Oopperassa Minna ei ole jäyhä

Kuopiossa nähdään Minna Canth, joka ei istu arvokkaana tuolissaan. Jo teosta tilatessa Tikkanen esitti kaksi toivetta: ooppera ei saa olla liian pitkä ja sen pitää olla komediallinen.

– Minna tykkäsi pelata korttia ja spiritismiä eikä hän omissa porukoissaan ollut ollenkaan jäyhä, Tikkanen kertoo.

Marjukka Tepponen on tyytyväinen, että Minna Canthista tehtiin myös ooppera Kuopioon. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Minna taivas -ooppera laitettiin liikkeelle kolme vuotta sitten tyhjästä. Suunnitelmissa on viedä ooppera kiertueelle, mutta esimerkiksi Minna Canthin roolissa olevan Marjukka Tepposen kanssa asiasta ei olla vielä sovittu.

Tepposelle Minnan taivas on jo kuudes oopperaproduktio tänä vuonna. Tämän jälkeen vuorossa on Madame Butterfly Itävallan Grazissa.

Kuopion oopperan tavoin myös se harjoitellaan esityskuntoon toisen kerran koronan takia siirtyneen ensi-illan takia.

Kaupunginteatterin musikaali täyttää lavan

Tältä kuulostaa Huomenna minä lähden -musikaali:

Kuopion kaupunginteatterin johtaja Tommi Auvinen on musikaalista innoissaan.

– Nyt me täräytämme käyntiin niin isolla musikaalilla, ettei tässä kaupungissa ole koskaan ennen nähty, Auvinen sanoo.

Kuopion kaupunginteatterin johtaja Tommi Auvinen odottaa musikaalin vetävän paljon katsojia teatteriin. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Kuopiossa on nähty pidettyjä musikaaleja ennenkin. Huomenna minä lähden on kuitenkin jotain vielä enemmän. Auvisella on on hyvä kutina sen suhteen

– Siinä on kotimainen tarina ja meitä varten sävelletty musiikki. Tässä on paljon yhteistyökumppaneita ja lava täyttyy, Auvinen kuvailee.