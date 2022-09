Akkutehdas tulee, ei tulekaan – akkuteollisuuden takapakit eivät huoleta työ- ja elinkeinoministeriössä: "Pienten asioiden pitää loksahtaa kohdalleen"

Vaikka varsinaisia investointeja ei ole vielä päästy aloittamaan, on työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) erityisasiantuntija Jaakko Vesa luottavainen.

Kaksi julkista takaiskua lyhyessä ajassa

– Vaikka näyttää, että akkuteollisuus kasvaa kovaa vauhtia, kilpailu on kovaa. Kaikki uusista tulokkaista Euroopassakaan eivät tule pärjäämään vahvojen aasialaisten ja kiinalaisten akkuvalmistajien kanssa, Vesa toteaa.

Vaasalle on tullut siis kaksi julkista takaiskua lyhyessä ajassa.

Vesan mukaan ministeriöön on tullut yrityksiltä hyvää palautetta Vaasasta, kaupungin asenteesta ja palveluista.

Muutakin kuin akkukennotehdas

Vaasan innokkuudella saada akkutehdas Pohjanmaalle on ollut ministeriön mukaan suuri merkitys alalle Suomessa.

– Ymmärrän, että paikallisesti ja kansallisestikin on tuskastuttavaa, kun hankkeita on tullut näpeille ja viime hetkellä suunnitelmiin on tullut käänne, Vesa toteaa.