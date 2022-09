Kaikista Lapin metallikaivoksista vuotaa ympäristöön myrkkyä, sanoo asiantuntija – alan etujärjestö kertoo kaivosten toimivan lain mukaan

Hänen mukaansa taustalla on kolme syytä.

– Rakenteita ei ole suunniteltu riittävän hyvin, suunnittelijat eivät ole riittävän päteviä eikä viranomaisilla ei ole riittävästi tietoa, vaan he hyväksyvät toimimattomia rakenteita.

Diplomi-insinööri Brandt on ollut Suomessa urakoitsijana kuntien, teollisuuden ja kaivosten jätealueprojekteissa ja eurooppalaisissa tiivisrakenneprojekteissa.

Brandt arvosteli Rovaniemellä järjestetyssä kaivoskriittisessä tapahtumassa muun muassa Kittilässä sijaitsevaa Suurkuusikon kultakaivosta. Nykyisin toiminnassa olevien kaivosten kohdalla tilanteen muuttaminen on Brandtin mukaan kuitenkin lähes mahdotonta.

Entisten kaivosten päästöt kuriin

– Vanhojen kaivosten sulkemista ei ole tehty, ne on vain lopetettu. Geologit tutkivat kuinka paljon ne saastuttavat. Ensimmäisenä pitäisi sulkea vanhat kaivokset.

– Mallia olisi otettava rakennuslain mukaisista prosesseista, kuten siitä miten sillat rakennetaan vaativina rakenteina. Olemassa on valmiit prosessit ja teknologia. Ne pitää vaan ottaa käyttöön.

Hannele Pokka: Aiheellista pohdintaa

– Olisiko se ollut sitä, on hyvä kysymys.

Kaivosalaa säädellään ja valvotaan

– Meillä on lainsäädäntö sekä EU:n asettama ohjeistus, jota ollaan päivittämässä. Lisäksi meillä on viranomaiset, jotka antavat luvan ja valvovat lainsäädännön puitteissa.

Kaivoksille muutakin kritiikkiä

– Tapahtuma on tarpeen, jotta ihmiset saisivat tietoa, mitä Lapissa on tapahtunut ja mihin suuntaan Lappi on muuttumassa.