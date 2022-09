Siemens Energy: Öljyvuodot eivät ole syy kaasuputken pysäyttämiseen

Venäläinen energiajätti Gazprom ilmoittaa, että Venäjältä Saksaan kulkeva Nord Stream 1 -kaasuputki on toistaiseksi kokonaan poissa käytöstä. Kaasun tulon oli määrä olla huoltotöiden vuoksi keskeytyksissä tähän yöhön asti.

Nyt Gazprom kuitenkin ilmoittaa, että huollon aikana on havaittu turbiinivika lähellä Pietaria, eikä putkea voi käyttää ennen kuin se on kunnostettu. Yhtiö ei esitä mitään arviota siitä, milloin putki otetaan taas käyttöön.

Venäläisosapuoli on aiemmin kertonut, että kaasutoimitukset olisivat vain 20 prosenttia putken kapasiteetista. Venäjä on supistanut voimakkaasti kaasutoimituksia, mikä on johtanut kaasun hinnan rajuun nousuun Euroopan markkinoilla.