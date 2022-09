Palokuntaa ei saatu liikkeelle Kärsämäellä, kolme rakennusta paloi – pikkukuntien paloasemien toimintavarmuudessa on ongelmia koko maassa

Ongelmia toimintavalmiudessa jo pidemmän aikaa

Kärsämäen paloasema on osa Jokilaaksojen pelastuslaitosta. Pelastusjohtaja Jarmo Haapasen mukaan Kärsämäen aseman toimintavalmiudessa on ollut epävarmuutta jo pidemmän aikaa ja sitä on pyritty korjaamaan sopimuspalokunnan, Kärsämäen VPK:n kanssa.