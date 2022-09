Ruotsi pyrkii estämään finanssikriisin satojen miljardien kruunujen vakuuksilla energiayhtiöille – samaa valmistellaan Suomessa

Nelikon ilmeet olivat vakavat. Perjantai-illan uutinen, ettei venäläinen Gazprom enää avaa kaasuputki Nord Stream 1:tä, on suora isku ruotsalaisten energiayhtiöiden toimintamahdollisuuksiin.

Anderssonin mukaan pelkona on, että energiahinnat lähtevät maanantaina jyrkkään nousuun. Se tarkoittaa, että energiayhtiöiden on järjestettävä lisävakuuksia jo tähän saakka ennennäkemättömien vakuusvaatimusten päälle.

Finanssivalvonnan pääjohtaja Thedéenin mukaan on täysin mahdollista, etteivät energiayhtiöt enää saa pankeilta rahoitusta, sillä jo aiemmat vakuusvaatimukset ovat hintojen noustua olleet hurjat, yli 1000 prosenttia. Järjestely on mutkikas, mutta yhtiöt joutuvat järjestämään sähköpörssille vakuudet siltä varalta, ettei yhtiö pystykään toimittamaan sähköä sopimuksen mukaisesti asiakkaalleen.

Pääministeri Anderssonin mukaan vakuudet on järjestettävä, etteivät ongelmat lähde leviämään muille aloille ja syökse Ruotsin taloutta finanssikriisiin.

Anderssonin mukaan Ruotsin tavoitteena on myös estää kriisin leviäminen Baltiaan ja muihin Pohjoismaihin.

Ruotsin hallituksen vakuuspäätös on niin järeä, että se on käsiteltävä Ruotsin valtiopäivillä, jotka on nyt kutsuttu koolle ylimääräiseen istuntoon maanantaiksi.