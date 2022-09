Professori pitää epätodennäköisenä, että energiayhtiöiden pelastamiseksi jouduttaisiin turvautumaan valtion lainoihin

Vaikean tilanteen taustalla on Venäjän ilmoitus siitä, että Nord Stream 1 -kaasuputki pysyy yhä suljettuna. Kun sähkön hinnat nousevat, vaaditaan yhtiöiltä sähkön johdannaismarkkinoilla luvatun hinnan ja nousseen markkinahinnan erotuksen verran vakuuksia.

Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston LUT:n energiamarkkinoiden professori Samuli Honkapuron mukaan erityisen tärkeää paketissa on huomioida se, ettei valtio tarjoa avustusta vaan takausta tai lainaa.

– Optio takaukseen on olemassa sitä varten, että suomalaiset energiayhtiöt pysyvät markkinoilla. Tätä voi tietyllä tavalla verrata pankkitukiin: instrumentti on hyvin erilainen, mutta ajatuksena on tukea yrityksiä, joiden kaatuminen johtaisi hyvin suuriin haasteisiin yhteiskunnassa.