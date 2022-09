Chilen uusi perustuslaki kaatui selvin numeroin kansanäänestyksessä

Chilessä uusi perustuslaki on kaatunut kansanäänestyksessä. Kun äänistä on laskettu 96 prosenttia, lähes 62 prosenttia on ilmaissut vastustavansa ehdotettua perustuslakia. Tukensa perustuslaille on antanut reilu 38 prosenttia äänestäjistä.