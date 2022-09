Kun lemmikki sairastaa, onko työnantajan pakko antaa vapaata? – EK:n mielestä ei, mutta SAK näkee lakipykälän, johon voi vedota

Jyväskyläläisellä Ida Qvintuksella on kaksi koiraa ja kaksi hevosta. Tähän saakka eläimet ovat olleet terveitä ja Qvintus on joutunut olemaan niiden takia pois töistä vain harvoin.

Nyt toinen koirista alkaa olla jo vanha, samoin kuin toinen hevosista, 18-vuotias Tipi. Viime kesänä edessä oli ensi kertaa tilanne, jossa Qvintuksen piti järjestää peräti kuusi palkatonta vapaapäivää töistä Tipin hoitamiseen.

– Siltä piti poistaa poskihammas. Operaation jälkeen hevosta piti hoitaa useiden päivien ajan useita kertoja päivässä. Poissaolot töistä järjestyivät yllättävän hyvin, Qvintus sanoo.

Työelämässä törmätään yhä useammin tilanteeseen, jossa työntekijä joutuu olemaan pois töistä eläimen sairastamisen takia. Lemmikit ovat ihmisille yhä merkityksellisempiä ja niitä hoidetaan yhä vanhemmiksi.

Työlainsäädäntö ei anna selvää vastausta siihen, pitääkö työnantajan antaa sairaan eläimen hoitamiseen palkatonta vapaata. Lopputulema riippuu siitä, miten lakia tulkitaan.

Ida Qvintus huuhtelee Tipi-hevosen suun päivittäin ensin vedellä ja sitten lääkeliuoksella. Kuva: Isto Matias Janhunen / Yle

Onko lemmikin sairastuminen pakottava perhesyy?

Työsopimuslaissa todetaan, että työntekijällä on oikeus tilapäiseen poissaoloon, jos se on välttämätöntä perhettä kohdanneen ennalta-arvaamattoman sairauden tai onnettomuuden vuoksi.

Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:n lakimies Anu-Tuija Lehto arvelee, että pykälä voisi koskea myös lemmikin sairastumista.

– Silloin kun pykälää tehtiin, ei keskusteltu tällaisista asioista vaan lähinnä siitä, että kotona on vesivahinko tai tulipalo tai muu sellainen. Mutta nykyään lemmikkieläimet ovat yhä tärkeämpiä ihmisille, joten voisi ajatella että tätä pykälää voisi soveltaa, Lehto sanoo.

Qvintuksen toinen hevonen on vielä varsa. Kuva: Isto Matias Janhunen / Yle

Jos työnantaja kieltäisi poissaolon sairaan eläimen hoitamisen takia tai jopa uhkaisi potkuilla, Lehdon mielestä työntekijä voisi vedota pakottavia perhesyitä koskevaan pykälään.

Käytännössä ei kuitenkaan voi olla varmaa, mitä tapahtuisi jos asia menisi oikeuteen asti, sillä ennakkotapauksia ei ole.

Työnantajia edustavan Elinkeinoelämän keskusliiton lakiasiainjohtaja Markus Äimälä on Lehdon kanssa eri mieltä.

– Pakottaviin perhesyihin ei voi vedota. Lemmikki ei ole juridisesti perheenjäsen, Äimälä sanoo.

Lehto huomauttaa, että säännöstä valmistelevissa asiakirjoissa on mainittu myös esimerkiksi lapsen hoitajan sairastuminen. Lapsen hoitajakaan ei ole perheenjäsen mutta se, että hoitaja sairastuu, voi aiheuttaa ongelmia perheelle.

Vuorossa oleva esihenkilö päättää

Ida Qvintus tekee kahta työtä, joten Tipi-hevosen suun hoito vaati keskustelua kahteen suuntaan. Työpaikka valtion virastossa on sellainen, josta Qvintuksen on vaikea saada vapaata. Hän etsi itse työkaverin tuuraamaan vuorojaan ja se sopi työnantajalle.

Toinen työpaikka on oppisopimuskoulutuspaikka hevostallilla. Sieltä vapaapäivä heltisi ilmoittamalla millainen tilanne on.

– Hevosihmisinä he ymmärtävät hyvin, mitä hampaanpoisto tarkoitti ja millaista läsnäoloa sen hoitaminen vaati, Qvintus sanoo.

Qvintus opiskelee hevosenhoitajaksi oppisopimuksella. Toinen työpaikka on valtion virastossa. Kuva: Isto Matias Janhunen / Yle

Tällä hetkellä eläinten aiheuttamat poissaolot hoidetaan työpaikoilla neuvottelemalla paikallisesti. Koska linjauksia asiasta ei ole, voi suhtautumiseen vaikuttaa jopa kulloisenkin vuorossa olevan esihenkilön näkemys eläimen sairaanhoidon merkityksellisyydestä.

EK:n lakiasianjohtaja Markus Äimälä uskoo, ettei töistä poissaoleminen sairaan lemmikin takia ole tällä hetkellä ongelma.

– Jos jostain asiasta tulee erimielisyyksiä laajemmin työpaikoilla, se tulee aika nopeasti työmarkkinajärjestöjen tietoon ja sen ratkaisemisesta keskustellaan. Tällaista keskustelua ei ole ollut, Äimälä sanoo.

Myöskään ammattiliitoissa ei nähdä asiaa ongelmana. Pikemminkin keskustelua on aiheuttanut, voiko lemmikin kuoleman jälkeen saada sairauslomaa suremiseen. Siitä päättää lääkäri.

Tavallisesti Qvintus järjestelee eläinlääkärikäynnit niin, että voi käyttää ylityövapaita, viikkovapaita ja lomapäiviä. Kuva: Isto Matias Janhunen / Yle

Ida Qvintus huuhtelee Tipin suun vedellä ja lääkeliuoksella edelleen päivittäin. Syksyllä edessä on luultavasti lisää hampaiden poistoja, mikä tietää myös poissoloja töistä.

Qvintus ymmärtää, että on ammatteja, joista on vaikea olla poissa etenkin nopealla varoitusajalla. Hätätilanteiden varalle hän on sopinut ystävänsä kanssa pelisäännöt, joiden mukaan niin hevoset kuin koiratkin voidaan hoitaa jos Qvintus itse ei pääse paikalle.

Silti hän toivoisi, että olisi olemassa jonkinlainen yhteinen sopimus siitä, millaisessa tilanteessa sairasta eläintä voi jäädä hoitamaan.

– Ainakin suuntaa antava pykälä, mikä helpottaisi sitä, että pääsisi hoitamaan. Eihän eläimiä voi oman onnensa nojaan jättää, se on eläinsuojelukysymyskin.