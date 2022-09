Kortteliliigassa samassa joukkueessa voi pelata kaksi kaveria, joiden kotimaat ovat sodassa keskenään

Lahden Kortteliliigassa pelataan vuosittain yli 5 000 ottelua ja joukkueita on yli 450. Korona-aika iski loven jäsenistöön. Parhaimmillaan jäseniä oli jo yli 4 000, nyt heitä on viitisensataa vähemmän.

Pitkäaikainen toiminnanjohtaja Jarmo "Jake" Ropponen kertoo, että yhdistyksen rooli kuntoiluharrastuksen ylläpitäjänä on ollut merkittävä.

Kortteliliigan toimistolla on satoja palkintoja ja muistoesineitä.

Tärkeä yhteisöllisyyden kulmakivi

Urheilu- ja seuratoiminnan merkitystä yhteisöllisyyden kehittäjänä on tutkittu. Selvisi, että ystävyysverkosto on laajempi, jos on mukana liikunta-, järjestö- ja etenkin urheiluseuratoiminnassa.