Loppukiri kohti vaaleja alkaa – pidä näitä silmällä, kun eduskunta jälleen kokoontuu

Hallituksella on jo kiire saada loputkin lakimuutokset eduskunnan käsittelyyn. Takarajana on 17. marraskuuta.

1. Sähkön saatavuus talvella

Perussuomalaiset on vaatimassa pääministerin selvitystä saksalaisen energiayhtiöön Uniperin liittyvistä päätöksistä, ja on kytkenyt sen pääministeri Marinin kesäiseen juhlintakohuun. Uniper on valtion enemmistöomisteisen Fortumin tytäryhtiö. Molemmat yhtiöt tekivät jättitappiot alkuvuonna. Fortum tulee tarvitsemaan valtion vakuuksia tai lainaa .

– Tuuli- ja vesivoiman luvitusta on nyt nopeutettava ihan eri tavalla ja pienydinvoimaa on saatava Suomessa ensimmäisenä liikkeelle. Muuten me olemme sähkösuossa myös vuoden ja kahden päästä. Pohjoismaissa on ihan hyvät edellytykset kaksinkertaistaa sähköntuotanto, mutta meidän pitää tehdä nyt investoiminen helpoksi.