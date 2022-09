Omikronia vastaan räätälöidyt rokotteet saattavat suojata myös tartunnoilta – jos ne toimivat, koko koronastrategia voi mennä uusiksi

Rokotteet, jotka on räätälöity koronaviruksen omikronmuunnoksen tietyille alavarianteille, ovat tämän syksyn tärkein täsmäase taistelussa koronaa vastaan.

Erityisesti omikron-muunnoksen alavariantteihin BA.4 ja BA.5 kohdistuvan rokotteen kohdalla esiin on noussut kysymys siitä, voiko rokote antaa tuntuvan suojan paitsi vakavaa tautimuotoa, myös tartuntaa vastaan.

Jos näin on, asialla on vaikutusta koko koronastrategiaan, jonka tärkein lähtökohta on ollut vaikean tautimuodon ehkäiseminen.