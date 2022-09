Tuija Siltamäen kolumni: Kumpi on sinulle arvokkaampaa – Tuntemattomien tykkäykset vai kavereiden yksityisyys?

Mutta on rajoituksia tervehenkisemmissäkin ympäristöissä. Reykjavikilaisessa uimalassa varsin äkäinen täti teki selväksi, että myös puhelimen hypistely ja ihan nopeasti yhden viestin tsekkaaminen on pukuhuoneessa ankarasti kielletty.

Kaikki eivät myöskään ole aina sellaisessa kunnossa tai seurassa, jossa haluaisivat tulla taltioiduiksi, eivätkä he välttämättä halua, että kuka tahansa voi saada selville, missä he ovat.

Ymmärrän täysin, että jos toimeentulo on kiinni siitä, että ruokkii Instan algoritmiä, on sitä silloin ruokittava. On myös yhteiskunnan avoimuuden kannalta tärkeää, että kansalaisilla ja toimittajilla on oikeus kuvata julkisella paikalla ja julkisissa tilaisuuksissa – jopa pyhää presidenttiperhettä (siirryt toiseen palveluun).