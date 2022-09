Kuusamon suurpetokeskuksessa tehtiin elokuussa eläintarkastuksia

Kuusamon suurpetokeskuksen aluehallintovirastolle viime viikolla jättämän selvityksen mukaan suurpetokeskuksessa on elokuun aikana tehty eläintarkastuksia koirasusille sekä yhdelle karhulle. Eläimet on tarkastettu nukutuksessa. Kolme muuta karhua on tarkoitus tarkastaa syyskuun aikana.