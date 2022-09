Analyysi: Tämä on se mörkö, jonka vuoksi suomalaisten on taattava sähköyhtiöille jopa 10 miljardin velat

Sunnuntaina suomalaiset kuulivat, että he joutuvat takaamaan sähköyhtiöiden velkoja ja vakuuksia jopa kymmenellä miljardilla eurolla. Olennainen ja varsin perusteltu kysymys kuuluu:

Mikä on se mörkö, joka säikäytti hallituksen ja sen käyttämät asiantuntijat? Vai onko tämä vain toinen tapa pelastaa vaikeuksiin joutunut Fortum, kun suora pääomittaminen on ainakin toistaiseksi poissa valtio-omistajan laskuista?

Kun subprime-mätäpaise puhkesi, pelko levisi kaikkialle maailmaan. Osakekurssit syöksyivät ja valtioiden päämiehet järjestivät hätäkokouksia. Niissä lyötiin pöytään isot rahat. "What ever it takes", totesi Euroopan keskuspankin Mario Draghi.