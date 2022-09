Kuiva elokuu vei toiveet hulppeasta sienisadosta, mutta sopivat sade ja lämpö voi ne vielä osin palauttaa

Kuluva kesä ja alkusyksy on sienten suhteen ollut varsin erikoinen. Heinäkuun lopulla sienikorit täyttyivät herkullisista kanttarelleista eri puolilla Suomea.

– Toivoa silti on. Kun vettä tulee, sieniä nousee vielä. Ei päivässä eikä kahdessa, mutta viikon päästä sateista, Jarkko Korhonen muistuttaa.

Syyskuu on paras sienikuukausi Etelä- ja Keski-Suomessa.

– Viime päivinä sadetta on tullut milleissä mitattuna ihan kohtuullisesti. Luulen, että rihmastot alkavat virota ja tuottaa satoa. Täytyy vain toivoa, ettei yöpakkasia tulee kovin aikaisin.

Jarkko Korhonen on suomalainen sienituntija ja -kirjailija.

Lajeja paljon, määrät pieniä

– Esimerkiksi haperoita on ollut paljon lajimäärällisesti. Niitä suomalaisten kannattaakin opetella. Jos tunnistaa haperon, sille voi tehdä makutestin metsästä, ei kuitenkaan pienten lasten nähden. Sitä voi mutustella ja sylkäistä pois. Ellei maistu kitkerältä, kannattaa käyttää.

Jarkko Korhonen arvioi, että sopivien sateiden kautta sienisato voi kehittyä vielä kohtuullisen hyväksi. Aluekohtaista vaihtelua sienissä kuitenkin on.

– Esimerkiksi oma suosikkini herkkutatti on kysymysmerkki – jaksaako se enää tuottaa. Teoriassa se on mahdollista. Herkkutatti on hyvin intensiivinen, ja sitä voi tulla rypäs vaikka viikossa.