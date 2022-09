Pienemmät energiayhtiöt ovat iloisia hallituksen hätärahoituksesta, vaikka se ei edes koske niitä – näin ne aikovat selviytyä kriisistä

Laina- ja takausohjelma on tarkoitus ottaa käyttöön vasta viimeisenä keinona, ja sen myöntämiseen on tarkat ehdot. Sen mukaan lainaa voidaan myöntää vain Suomen sähkömarkkinoiden keskeisille toimijoille, joilla on omia voimalaitoksia tai omistusta yli 100 megawatin tuotantotehon edestä tai joiden toiminta on muuten yhteiskunnalle kriittistä.